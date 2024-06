OVO JE ŽENA UBIJENA U RAKOVICI! Željko nožem iskasapio suprugu nakon svađe, a potom ušetao u policiju "UBIO SAM ANKICU!" (FOTO)

Šnajderku Ankicu Delibašić (57) nakon svađe ubio je suprug Željko Delibašić (61) u njihovom porodičnom stanu u Rakovici, a potom se sam predao policiji, saznaje Kurir.

Zločin se dogodio u Ulici Mile Dimića u Rakovici, u stanu gde je porodica živela poslednjih deset godina.

- Svi smo u šoku! Oni su bili jedni divni ljudi koji nisu imali nikakve probleme, barem mi za njih nismo znali, iz tog razloga smo i potpuno zanemeli kada smo čuli da je Željko ubio Ankicu - navode komšije za Kurir i dodaje:

- Videli smo ekipu Hitne pomoći i policiju ispred zgrade. Užurbano su ušli u zgradu, a kasnije smo saznali da je Željko nakon što je nožem izbo Anicu otšao u policiju i prijavio se. Navodno, rekao im je: "Ubio sam ženu, njeno telo je u stanu. Došao sam da se prijavim.".

Kako su nam potom rekle komšije, policija je potom uverila da čovek koji je prijavio da je počinio zločin nije lagao.

- Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt nesrećne žene, koja je ležala u lokvi krvi. Izneli su njeno telo kasnije u crnoj kesi. Pretužno - kažu komšije.

Istraga je u toku i ona će utvrditi sve detalje ovog jezivog ubistva. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a potom će biti saslušan u nadležnom tužilaštvu.

Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su Ž. D. (61) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

On se sumnjiči da je jutros u stanu u Rakovici oštrim predmetom naneo povredu svojoj pedesetsedmogodišnjoj supruzi usled čega je preminula. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.