"POLICIJA BI BRŽE PRONAŠLA PINK PANTERE DA IM PONUDE NAGRADU OD 600.000 EVRA" Revolucionaran predlog Markovića za teške pljačke

Holandska policija došla je do novih dokaza u vezi sa spektakularnom milionskom pljačkom dijamanata na sajmu u Mastrihtu, koja se dogodila pre skoro dve godine.

Kao razbojnici su odmah označeni pripadnici grupe Pink panter, a poternica je izdata za 5 srpskih državljana. Juče su objavljeni i snimci sa saobraćajnih kamera na kojima se vide Pink panteri, ali i jedna ženska osoba za koju se sumnja da je deo bande.

O novim dokazima novinar Kurir televizije Mladen Radulović razgovarao je sa sagovornikom, Blažom Markovićem.

- Ovo mene podseća na onaj film "Oušnovih osam", onih osam žena. U suštini holandska policija je sve to locirala, gradove, gde su bili i šta su bili. Zašto ih nisu digli već ako su znali gde se nalaze, da su bili u ovome i ovome kutu. I onda je najbolje i najlakše bilo da kažu, evo prosto oni su u Srbiji. Ali ono što je vrlo bitno i ono što prolazi ispod radara je da su locirali gde se ti dijamanti nalaze, jedan je u Izraelu, jedan u Hongkongu. To znači već da znaju kupca dijamanata, da je to već prodato, da je to sve rastureno - rekao je Marković.

Sagovornik Kurir televizije kaže da bi veće šanse za hapšenje imali ako bi i na ovim prostorima raspisali nagradu.

- Ako su oni sigurni, ako imaju čvrste dokaze da su ovde, oni mogu kao i tamo da ponude 600.000 evra nagradu. Ja sam već govorio da treba da se uvedu nagrade za policajce koji pronađu nešto poput ovih dijamanata ili teških droga i ljudi bi imali motivaciju da taka krivična dela pronalaze i rasvetljavaju.

