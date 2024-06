HODNIK PUN SMEĆA, VRATA BEZ KVAKE I GLADNO DETE U KADI: Danas presuda ocu monstrumu Urošu Pašajliću! Šok-odbrana njegovog advokata

Suđenje Urošu Pašajliću koji je otužen za krivično delo nasilje u porodici prema svojoj osmogodišnjoj ćerki i zlostavljanje i mučenje tadašnje partnerke I.L, nastavljeno je danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.

Na današnjem ročištu prikazane su fotografije i izveštaji forenzike iz stana gde je pronađena devojčica, a zatim su izrečene završne reči koje je izneo i sam okrivljeni. Na fotografijama su prikazana vrata bez kvake, a onda i unutrašnjost stana.

- Prikazan je hodnik pun smeća, razbacane stvari, a zatim i kupatilo u užasnom stanju. U kadi je bila bačena garderoba devojčice, smrznuta hrana kao i otpaci, a po podu kupatila je svuda bilo đubre i ostaci ustajale hrane. Isto je bilo i u kuhinji i dnevnoj sobi, a njena garderoba je zgužvana stajala u krevecu - prikazano je na fotografijama u sudnici. Nakon izveštaja forenzike, tužilac i zastupnik maloletne oštećene izneli su zavišne reči.

- Nije zabeležen ovakav slučaj nasilja u porodici, ovolika nebriga i neodgovornost, bezobzirno ponašanje i sistemski propusti kod nas. Dokazano je da je Pašajlić izvršio oba krivična dela i predlažem sudu da mu izrekne jedinstvenu kaznu, a sudu ću prepustiti procenu iste i smatram da treba da ostane u pritvoru dok ne ode na izdržavanje kazne - rekla je tužiteljka, a zastupnica nastavila:

- Okrivljeni je prilikom iznošenja odbrane priznao nasilje nad devojčicom, postupao je sa umišljajem i svojim bezobzirnim ponašanjem ugrozio je telesni integritet i spokojstvo deteta. Bila je potpuno sama, bez hrane u jako lošim uslovima, okružena gorilom smeća, neadekvatno odevena. Molim sud da uzme u obzir njeno zdravstveno i mentalno stanje nakon svega, kao i težinu koja je detetu od sedam i po godina izmerena kad je dovedena u bolnicu. Neke posledice kod nje su već nastale, a nažalost će se neke tek ispoljiti.

Šok-odbrana Pašajlićevog advokata

Nakon tužilačke strane advokat odbrane koji zastupa Uroša Pašajlića rekao je da smatra da je njegov klijent "samo loš roditelj" i da nije ubica niti silovatelj, te da bi trebalo da se tereti za krivično delo zapostavljenje i zanemarivanje maloletnog deteta, a ne nasilje u porodici.

- Smatram da treba da odgovara, on je dobio već epitet oca iz pakla i zadržao ga je do danas, ali on je samo loš roditelj, nije nikoga ubio ni silovao. Nije bio dobar roditelj, nije svom detetu obezbedio osnovne stvari i što se toga tiče neću iznositi ni olakšavajuće okolnosti. Što se tiče dela za koje se tereti u odnosu na I.L. smatramo da je ona saučesnik, a ne žrtva, možda ne direktno ali kao podstrekač. Prijavila ga je samo kad je shvatila da i ona može biti kriva za posledice.

Oni su međusobno zlostavljali jedno drugo, oboje su žrtve svoje veze. Zato tražim da se donesu dve odvojene presude i da druga u odnosu na delo zlostavljanje i mučenje I.L. bude oslobađajuća - rekao je Pašajlićev branilac. Na ove njegove reči odreagovala je tužiteljka koja je objasnila da je nesporno da je počinio delo nasilje u porodici jer devojčica nije imala način da potraži pomoć jer je bila zaključana u kupatilu, a ulazna vrata stana nisu imala kvaku i nije niko bez toga mogao da izađe.

Završnu reč dao je i sam Pašajlić - Jako mi je žao zbog svega što sam uradio i pogađa me što sam odvojen od ćerke. Ne želim da se pravdam, ali bio sam narkoman, nestabilan, drogirao sam se a kad sam tražio pomoć nisam je dobio. To što se desilo sa mojim detetom nije smelo da se desi, žao mi je što mi ona nije bila centar pažnje, a ne I.L. koja nije bila adekvatna za mene. Voleo bih nekako ovo da ispravim. Želim da više ne budem narkoman i da jednog dana ponovo budem otac svojoj ćerki - rekao je Pašajlić i dodao: - Što se I.L. tiče sve što je rekla je imaginarno i izmišljeno, napravila je ceo cirkus jer je znala da nećemo više biti zajedno da bi mi se osvetila i da bi ona raskinula. Nakon iznošenja završnjih reči predsednik sudskog veća je zakazao izricanje presude, danas u 14 časova.

Bonus video:

00:08 Uroš Pašajlić doveden u marici u Prvi osnovni sud u Beogradu