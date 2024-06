FILIPA NEMA ŠEST MESECI, DEDA BRANKO OČAJAN: Čekamo da se javi, muka nam je! Ni kamere ni svedoci ne kažu DA JE SKOČIO U SAVU

Prošle godine u novembru nestao je mladić iz Klenka, Filip Urumović, star u tom trenutku 21 godinu.

Tada je pronađen njegov otključan automobil i dokumenta, pored mosta preko Save, nadomak sela. Nadzorne kamere sa obližnjeg objekta su ga snimile da se kreće po nasipu, ali konkretnog događaja nije bilo, koji bi uputio na to gde je Filip.

Gotovo pola godine kasnije, Filipova porodica i dalje nema informacije o njegovom nestanku, a za sa novinarkom Kurir televizije Aleksandrom Dražić razgovarao je Branko Jankovski, Filipov deda.

foto: Kurir televizija

- Niko nam se ne javi, ni policija, niko. Ne znamo šta je. Oni čekaju da im neko javi, a čekamo i mi to. To je bilo 20. novembra, on je otišao autom do starog mosta i tu je ostavio auto, kao da bi neko zavarao trag, da bi skočio u Savu, ali ni na kamerama toga nema zabeleženog, postoje i tri sredoka, mi smo utvrdili da nije skočio uopšte u Savu. E sad gde je, nije poneo ni dokumenta, ni pare, ništa. Sve mu je tu. Svi drugari su ga tražili i vi zajedno sa njim - priča Branko.

Na pitanje kako im izgkedaju dani u poslednjih šest meseci, kaže:

- Mučimo se, čekamo da nam javi neko. Čekam da se on javi, ali nema mu ni traga ni glasa. Jedino on to zna gde je i šta je, ali verujem da neko stoji zia svega. Da mu je napravio dokumenta ili šta ja znam... Jer ne možete otići bez para, bez lične karte, bez pasoša. Nadam se da će neko dobre volje čuti, javiti se.

