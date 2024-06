DALI 2 MILIONA EVRA DA UBICAMA ZVICERA U ZATVORU BUDE "KAO U HOTELU": Skaj otkriva da su škaljarci planirali NOVI NAPAD

Šefovi škaljarskog klana platili su dva miliona evra da osumnjičenima koji su uhapšeni posle pokušaja atentata na vođu kavačkog klana Radoja Zvicera u Kijevu, u pritvoru budu obezbeženi uslovi "kao u Hajatu", otkrila je presretnuta Skaj komunikacija.

Kako prenose crnogorske Vijesti, dva meseca nakon ranjavanja Zvicera, pokojni Mile Radulović zvani Kapetan i izvesni dr Lima na Skaju, dogovarali su detalje predaje novca policajcu iz Ukrajine kog su plaćali.

Tamara Zvicer pucala na napadače foto: detective-info.com.ua

Podsetimo, posle pokušaja atentatana Zvicera 26. maja 2020. koji je sprečila njegova supruga Tamara Zvicer koja je zapucala na napadače, uhapšeni su Crnogorci Stefan Mandić Đukić i Emil Tuzović, kao i srpski državljani Milan Branković i Petar Jovanović.

Radulović kog su kasnije, kako se sumnja, oteli i ubili pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, dogovarao je da se Đukiću i Tuzoviću obezbede kriptovani telefoni, a sa policajcem su dogovarali i da budu pušteni na slobodu.

Iz konverzacije Radulovića i osobe čiji nadimak na Skaju je bio dr. Lima, proizilazi da su korumpiranom policajcu novac predavali i u Amsterdamu.

- Poslaćemo 3 telefona i 50 soma, poslali smo prošle nedelje 50, rekli smo mesečno 10, tako ćeš im reć. Dobiće ovaj put 50 i 3 Sky sad, tako je.. Drugo, imam vezu sa Zvoncetom, spojićemo Nišlije čim dobiju Sky, napiši mi šta sam preskočio da ti kažem. Pandur mora da se proceni, vi svi da ga procenite.. Da li može da mu se veruje za ovo što dajemo pare, kaucija i plus 2 mil - šalje Radulović Baraninu 25. jula 2020. godine.

Hapšenje osumnjičenih u Ukrajini foto: Nacionalna policija Ukrajine

Među zahtevima koje ispostavljaju tom policajcu je i da optuženi budu u istoj zatvorskoj sobi.

- Jeste sad zajedno? Vidiš sve što kažu ispoštuju - piše Radulović istog dana.

A onda od Đukića, koji je sudeći po komunikaciji dobio Skaj telefon u pritvoru, traži šta da prenese policajcu:

- Objasni panduru da ćemo poslat zahtev i da nas prihvati danas, sutra, nakasnije u ponedeljak”...

Inače, Zvonce kog pominju u komunikaciji je Pink Panter Milan Ljepoja, kog su kao i Radulovića pripadnici Belivukovog klana kasnije, kako se sumnja, ubili.

Radulović i Đukić, kako prenosi crnogorski portal, u komunikaciji raspravljaju i o pokušaju ubistva Zvicera u Kijevu, a Radulović konstatuje da nema nazad i dogovaraju da “dovrše taj posao”.

- I da si ga pustio da prođe sa onom kapuljačom, kiša, ne idi ništa sa strane, i sa leđa izleteo u glavu jedan - kraj. Al’ nema nazad i to je tako brate i nema sta da misliš... I vidi brate, imaš Skaj, što manje kontakta sa drugima... Mi imamo da vas izvučemo od tamo i to je to. Porodica, Čili, ne znam kog još ima, Trkač ili ko i to je to brate... No uteče to go.no tu, uhh kakve smo mi nesreće, 5 kom brate i prežive... Nas kršom da gađaju ginemo! Uhhh. No brate sj..ali smo se alatom, najgore mi to što nije radio onaj automat dobri bez kundaka. Probam da ne mislim, ali jače od mene da žuto go..o prežive onako... Da brate, no nas Stakleni pomuti sa prigušivačima. Moram da nam saznam samo kako je obezbeđen, jer on na piš.nje ne ide bez pratnje - piše u poruci.

Belivuk, Mile Radulović i Miljković foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Sutradan ga obaveštava i da će mu javiti kada će “putnik doneti pare i telefone”

- Znači onu adresu isti, kancelarija od advokata onog - pita Radulović i traži od Đukića da "Čečenu skrene pažnju da ne komunicira sa previše osoba":

- I Čečena da čujem, samo vidi da se ne čuje sa svakim. Ne valja da se pročuje dolje da imate uslove i da išta radimo da vas oslobodimo, doći će do murije! Popričaj sa njim da se ne spaja sa svakim i da se priča ne prospe oko kaucija i svega. Molim te.

Radulović više puta pominje novac koji se šalje policajcu, a tokom jednog od razgovora od Đukića traži i da ga kontaktira...

- Napiši crnom murijašu ovako - da ne treba da brine ništa. Da tvoji drugovi rade kako smo se dogovorili. Da nema razloga da razmišlja i da sve idemo preko njega i da isto očekujemo sa njegove strane da ispoštuje dogovor. Samo jako brate! Pokorio si UKR. Tu možemo svašta ako sve bude kako treba. Čak i go.no da oderemo žuto.

Podsetimo, osumnjičeni za pokušaj ubistva Zvicera i dalje su u pritvoru. Posle njihovog hapšenja, ukrajinske službe saopštile su da su u tu državu ušli početkom maja 2020. Kobnog dana, Zvicera su sačekali u blizini zgrade u kojoj je živeo i pucali na njega.

