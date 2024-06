OVO JE ŠAHT U KOJEM JE PRONAĐEN DEČAK (7) Kako je tekla akcija spasavanja u Kaluđerici: "Dubina 9m, on u vodi, drži se za lanac"

Šestočlanoj vatrogasno-spasilačkoj ekipi Voždovac trebalo je manje od minuta da krene na teren po pozivu da je dete u Kaluđerici upalo u šaht. Dete je izvučeno živo, bez ozbiljnijih povreda. Hitna pomoć ga je prevezla u Tiršovu. Adrenalin, stres, strah, mora brzo da se razmišlja, pogotovo kad je u pitanju sedmogodišnje dete.

Sinoć oko 19 časova, sedmogodišnje dete upalo je u šaht dubok devet metara u Kaluđerici. Vatrogasci su ga izvlačili specijalnom opremom i dete je prošlo bez ozbiljnijih povreda.

"Videli smo šaht koji se nalazi između dve zgrade koje su u izgradnji. Šaht je bio širine između 50 i 60 fi, dubine oko devet metara. Pogledali smo dole, videli smo dete, koje je komunikativno, koje se držalo za lanac koji su mu spustili ljudi koji su bili pored. Jedan od njih je bio njegov otac. Dete je bilo dole u vodi koja je dostizala do njegovog struka", navodi Goran Radovanović, vođa vatrogasno-spasilačke grupe.

Specijalne merdevine, najuže koje postoje, uspeli su da spuste do deteta.

"Kada smo spustli merdevine, uspeli smo da ga ubedimo da on polako popusti jednom rukom taj lanac, da se polako uhvati za merdevine drugom rukom, što je on to uspešno uradio. Prebacio je i drugu ruku na merdevine, međutim, nikako nije uspeo da stane nogom. Malo smo se ubeđivali, pošto nije verovao svemu tome, šta će se desiti. Posle nekih tridesetak sekundi on je stao na merdevine, zaglio ih, mi smo ga izvukli u roku od 20 sekundi iz šahta", objašnjava Radovanović.

Cela akcija trajala minut

Sreća u nesreći je to, kažu vatrogasci, što je dete moglo da priča, a to nije čest slučaj. I odraslog čoveka u takvoj situaciji, u mraku, na dubini, savladao bi strah. Vatrogasci su obučeni i za te situacije. Cela akcija je trajala minut. Dete je izvučeno živo, bez ozbiljnijjih povreda. Hitna pomoć ga je prevezla u Tiršovu.

"Najveća sreća u svemu tome na dubini od devet metara je da se dete nije povredilo, nije imalo ozbiljne frakture, imao je oguletine po sebi zato što je najverovatnije pri padu udarao o ivice dole i to što bunar nije imao vode i što se sve desilo pre sinoćnjeg nevremena", navodi Radovanović.

Sve se to dogodilo na privatnom posedu, na gradilištu. O tome kako se dete našlo na tom mestu, kako je upalo, niko na licu mesta nije hteo da priča. Danas je ekipa šaht zatvoren.

Ovakve situacije se dešavaju, ali retko, kažu vatrogasci. Godišnje bude desetak slučajeva da neko upadne u otvoren šaht. Kad se to dogodi, pomoć stiže vrlo brzo po pozivu na broj 193.

