U sklopu istrage o nestanku Ane Knežević, kojoj se svaki trag izgubio 2. februara ove godine u Madridu, španski agenti dolaze u Beograd.

Naime, Anin muž, Srbin David Knežević uhapšen 4. maja u Majamiju, glavni je osumnjičeni, a španske operativce zanimaju podaci sa rent-a-car vozila koje je Knežević iznajmio u Beogradu i prešao 7.000 kilometara.

Tragom ove informacije novinar Kurir televizije Mladen Radulović razgovarao ke sa Božidarom Spasićem, penzionisanim operativcem DB.

foto: Kurir televizija

- Imamo jedan interesantan slučaj koji se nedovezuje na prethodni, to je slučaj Ane Volš, upravo zbog toga što postoji taj srpski faktor. U oba slučaja su uključene najveće policije sveta. Kako je ovaj slučaj postao misterija, jeste upravo kretanje osumnjičenog, dakle njenog muža, koji je iz Beograda otišao u Madrid, iz Madrida se vratio u Beograd i posle iz Beograda otišao na Floridu. Nestanak Ane Knežević je u svakom slučaju utvrđen, motiv je utvrđen, dakle u pitanju je novac, ali nedostaju nam i Ana Volš i Ana Knežević. Kad je bio njihov poslednji kontakt u Madridu, oni su pokušali da se razvedu i očito da tu nije nastupio neki dogovor, ali i nakon toga on je nju ostavio, ona je ostala u Madridu, a on je došao u Beograd.

foto: Printscreen Mondo.rs

Bivši operativac Državne bezbednosti pojasnio je šta je cilj španske policije u Beogradu.

- Ovoga puta u Beograd dolazi španska policija, forenzičari španske policije, oni dovoze posebno sredstvo kojima će ustanoviti sve podatke o vozilu koju on iznajmio, za koje se sumnja da je bilo na relaciji Beograd-Madrid, i na osnovu tih podataka će pokušati da se izvrši ta rekonstrukcija kretanja. Javnost ih pritiska da reše slučaj, a nemaju ono što je osnovno, a to je gde se nalazi telo Ane Knežević - napominje Spasić.

06:17 TETOVAŽA NA SNIMKU MOŽDA NIJE KLJUČNI DOKAZ PROTIV DAVIDA KNEŽEVIĆA Spasić veruje da će španska policija ovo tražiti u Beogradu

Prokomentarisao je i ponašanje osumnjičenog koji je sprejom isprskao nadzorne kamere.

- On je znao da u stanu u kojoj Ana stanuje, to je jedna veoma otmena četvrt u Madridu, postoje kamere, kako na ulazu, tako i po spratovima, i vidi se jedna osoba sa kacigom, koja pokušava sprejem da zamaskira te kamere za koje on sumnja da će ga videti. Ne znam koliko je to tačno da se prilikom dizanja ruke, videla jedna tatovaža na ruci koju on inače ima, moguće da se to neko sasvim deseti maskirao na takav način da bi odvukao neki trag.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:55 PRIJATELJI DOBILI GLASOVNE PORUKE OD KIDNAPOVANE ANE KNEŽEVIĆ? Sagovornici bez dileme: Oteta je u drugoj državi, to je problem!