MEŠTANI UZNEMIRENO ČEKAJU ŠTA ĆE JANKOVIĆ REĆI NA SUDU! Advokat prognozirao šta će biti njegov iskaz: Odbrana ima dobru strategiju

Srđan Janković koji se sumnjiči da je vozio službeni automobil Javno komunalnog preduzeća "Vodovod" kojim je 26. marta u Banjskom polju udarena dvogodišnja Danka Ilić, iznosi svoju odbranu u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

Da li će njegova odluka da se više ne brani ćutanjem, otvoriti novo poglavlje u slučaju male Danke, da li će klupko protivrečnih saznanja početi da se odmotava ili će otvoriti nove dileme kada je reč o dokazima do sada prikupljenim u ovom slučaju?

Na ovo i druga pitanja u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji odgovarali su Rajko Nedić glavni urednik Kurira i Aleksandar Radivojević, advokat.

- Saslušanje u Zaječaru je počelo u 10 časova. Kada je doveden Jovanović je bio vezan lisicama za ruke i bukagijama za noge. Nije bilo nekog većeg obezbeđenja. Njegovo saslušanje još traje, a ono što je najnovija informacija jeste da se dosta meštana okupilo oko tužilaštva i uznemireno čekaju iz razloga što ako je Srđan već najavio da će da govori možda i otkrije gde se nalazi telo male Danke. Svakog trenutka smo na linije sa Zaječarom kako bi smo saopštavali gledaocima najnovije informacije - rekao je Nedić.

Radivojević tvrdi da je odbrana izabrala dobru strategiju kao i da joj nedostatak ubedljivih dokaza može ići na ruku:

- Okrivljeni ima pravo da izabere svoju odbranu. Do ovog momenta u saradnji sa braniocem on je odlučio da ne daje iskaze. To je dobra strategija jer se ona može promeniti, kao što je i urađeno. On sada želi da da iskaz. Ono što ide na ruku odbrani su do sada izvedeni dokazi. Koliko sam ja propratio ovaj slučaj, a s obzirom da niko od nas nema dovoljno informacija ograđujem se, ali ono što je do sada saznato to je da nije pronađeni nikakav DNK devojčice ni u kolima niti bilo gde što je jako čudno s obzirom da ti tragovi ostaju veoma dugo - rekao je Radivojević i dodao:

- Podsetiću na jedan detalj iz slučaja Ribnikar kada je na jednoj čauri nađen DNK majke koji je ko zna gde i kada ostavljen. Nema drugih neposrednih dokaza. Ono što očekujem da će biti deo izjave to će po meni biti negiranje izvršenja krivičnog dela. Svako je nevin dok se suprotno ne dokaže. Javno tužilaštvo je to koje mora da prikupi dokaza, a ja do sada nisam video da je ponuđen ni jedan čvrst dokaz.

