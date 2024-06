KURIR OTKRIVA SVE DETALJE SASLUŠANJA SRĐANA JANKOVIĆA: Osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić šokirao: Ne grize me savest

U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru danas je saslušan jedan od dvojice osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić (2) u Banjskom polju, Srđan Janković (50), koji je negirao da je počinio zločin 26. marta u Banjskom polju i rekao "da ga ne grize savest".

- Ja toga dana devojčicu uopšte nisam video, zapravo je nisam video nikada u životu - izjavio je, navodno, Janković.

Priznao da je pio

On je, kako Kurir nezvanično saznaje, u tužilaštvu odgovorio na oko stotinu pitanja, a saslušavan je oko tri i po sata, od 10 do 13. 30 sati.

- Janković je, navodno, pred tužilaštvom mirno i staloženo govorio i odgovarao na sva pitanja koja su mu postavljena. Detaljno je govorio o 26. martu, danu kada je Danka nestala i kada su je, kako se sumnja, Janković i Dragijević prvo udarili kolima JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, a onda i ubili i bacili telo - kaže naš izvor i nastavlja:

- Govorio je i o tome šta je sve radio od 26. marta do 4. aprila kada je uhapšen.

foto: Kurir

Naš izvor otkriva da je Janković potvrdio da je na dan Dankinog nestanka bio u Banjskom polju, mestu iz kog se devojčici izgubio trag.

- Objasnio je šta je tamo radio i priznao je da je pio alkohol. Priznao je i da je bio za volanom "fiat pande", koja je službeno vozilo, kao i da se automobil kretao baš tim putem, koji je naveden kao mesto na kom je Danka udarena kolima, ali da apsolutno nikoga automobil kojim je upravljao nije udario - prenosi izvor Kurira detalje sa saslušanja.

Osumnjičeni Srđan Janković, koji je danas u tužilaštvo doveden iz pritvora, sa lisicama na rukama i nogama i u pratnji stražara, ispitivan je u prisustvu svog izabranog branioca Živadina Bogdanovića.

- Ispričao je i da ga ne grize savest jer ništa nije uradio, da na kolima nema udarca i da bi bila ulubljena da je dete njima udareno - kaže nam izvor.

Prema njegovim rečima, Janković je mirno odgovorio na sva pitanja, a ono što zbunjuje sve je dijametralno suprotna priča njega i njegovog kolege osumnjičenog Dejana Dragijevića, koji je ceo zločin priznao i rekao da je golim rukama udavio dete pošto ga je Janković, po njegovim rečima, oborio autom.

- Čudno je to što je Dragijević do detalja u tužilaštvu opisao ceo događaj i priznao da je on taj koji je uneo dete u auto i udavio ga golim rukama, a Janković, koji se do sada branio ćutanjem, sada negira sve i govori da dete nikada nije ni video. Neko od njih dvojice ne govori istinu, pošto su njih dvojica u kritično vreme bili zajedno, u istim kolima, a priče im se ne poklapaju - objašnjava nam izvor.

Misterija ostaje

Srđan Janković je, da podsetimo, u policiji priznao krivično delo koje mu se stavlja na teret, a zatim se u tužilaštvu branio ćutanjem sve do danas kada je u potpunosti negirao delo. Sa druge strane, njegov kolega Dragijević priznao je sve i u policiji i u tužilaštvu.

- Mnogi su očekivali da će misterija ovog slučaja biti rešena i da će Janković otkriti gde je telo Danke Ilić, ali desilo se to da je on svojim iskazom šokira sve - kaže izvor i dodaje:

- Misterija ostaje. Ovo je definitivno jedan od najmisterioznijih slučajeva u Srbiji.

Devojčica je, inače, nestala 26. marta u mestu Banjsko polje kod Bora kad je sa majkom i bratom došla na porodično imanje i od tada joj se gubi svaki trag.

Policija je devet dana kasnije saopštila da su počinioci uhapšeni i da su priznali da su Danku prvo udarili kolima, zadavili je, a zatim njeno telo bacili na deponiju odakle je posle dva dana telo premešteno, međutim, telo do danas nije nađeno.

Danka Ilić foto: Printscreen/Facebook

Deda Časlav Svima nam je teško Časlav Dragomirović, deda po majci male Danke rekao je danas za Kurir da nije znao za kad je tačno zakazano saslušanje osumnjičenog, a i zapitao se "ko je mogao da zna da li bi uopšte nešto otkrio, s obzirom na to koliko je vremena prošlo". - Kako možemo da budemo, život mora da se nastavi dalje, ali je teško svima, pogotovo Ivani - kratko je rekao naš sagovornik.

Majka devojčice Ja sam sada zatečena i zbunjena! Ivana Ilić, majka Danke Ilić, koja je bila sa devojčicom kada je nestala i koja je ranije na saslušanju rekla da je videla osumnnjičene radnika JKP "Vodovoda" u ulici na kom se nalazi njeno imanje. - Ja sam sada zatečena, ne znam šta bih rekla! Ko je onda bio drugi u kolima, ja sam tada na brdu videla dve osobe u kolima? Ništa mi nije jasno... Ako nije ništa uradio kao što kaže, zašto je ćutao dva meseca!? Pod jakim sam stresom - rekla je Ivana.

