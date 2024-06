KURIR ISPRED ZGRADE U MIRIJEVU GDE SU SINOĆ PRONAĐENA DVA TELA: Bila su u fazi raspadanja, sumnja se na OVAJ uzrok smrti

Dva beživotna tela pronađena su u Mirjevu. Lekari koji su izašli na teren mogli su samo da konstatuju smrt. Više informacija donosi novinar Kurira Mladen Radulović.

foto: Kurir televizija

- Mi se nalazimo u Mirjevu ispred zgrade u kojoj su sinoću u stanu broj 1 u prizemlju pronađena dva beživotna tela. Upravnik zgrade je prijavio policiji da se iz tog stana šire neprijatni mirisi. Policija je došla na lice mesta kao i hitna pomoć i oni su zatekli tela majke i sina. Starica je imala 85 godina, a sin 61. Prema prvim nalazima istrage, nije bilo tragova nasilja u ovom stanu. To su preliminarni rezultati obdukcije. Na licu mesta bili su i forenzičke ekipe policije. Ubrzo nakon uviđaja, tela su odneta iz stana.

Komšije su se o preminulim susedima izrazile pohvalno:

- Komšije su imale samo reči hvale za ovo dvoje ljudi. Pretpostavlja se da je najverovatnije sin preminuo prvi, a posle nekoliko dana je umrla je njegova majka, jer od nje nije imao ko da se brine. Kažu da je on godinama prodavao na tezgi hranu kako bi preživeo. I, naravno, brinuo o svojoj starijoj majci. Međitim, pretpostavlja se da je njemu u jednom momentu pozlilo i da je umro. Jednostavno, žena je ostala bez staranja, bez mogućnosti da neko brine njoj. Posle nekoliko dana je ona je preminula.

03:09 KURIR ISPRED ZGRADE U MIRIJEVU GDE SU SINOĆ PRONAĐENA DVA BEŽIVOTNA TELA: Bila su u fazi raspadanja, sumnja se na OVAJ uzrok smrti

Stanari zgrade su najpre primetili da se njih dvoje neko vreme ne pojavlju:

- Komšije su primetile nekoliko dana da ih nema, a upravnik zgrade je čuo stanara da se iz stana šire neprijatni mirisi i pozvao je policiju. Na lice mesta je stigao i bravar. Ušli su u stan i zatekli beživotna tela. Ljudi su ih poznavali i kažu da su živeli s njima godinama. Više od deset godina su bili komšije. Žale što se to desilo na takav način, pogotovo što nisu očekivali da čovek premine naglo. Tela su bila u fazi raspadanja. Pretpostavlja se da su oni preminuli pre deset do petnaest dana i čekamo da se uradi obdukcija sina kako bi se utvrdio uzrok smrti. Pretpostavlja se da se radi o infarktu. U samom slučaju čoveku je pozlilo i on je ubrzo preminuo, a nešto kasnije je umrla i njegova majka.

Kurir.rs

