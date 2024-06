ROĐENO DETE (5) GA GLEDALO KAKO KABLOM POKUŠAVA DA MU ZADAVI MAJKU Spasle je komšije! Tužilaštvo za Nišliju traži 15 godina robije

NIŠ - Viši javni tužilac Irena Radivojević zatražila je danas da se Nišliji Daliboru S. izrekne kazna zatvora od najmanje 15 godina zbog pokušaja teškog ubistva bivše supruge Sandre T.

Dalibor se tereti da je 12. novembra 2022. godine u hodniku stambene zgrade u kojoj ona živi pokušao da liši života svoju bivšu suprugu na taj način što je najpre pretukao a zatim joj oko vrata navukao plastičnu vezicu u nameri da je uguši.

Od krvoločne namere nije odustao iako se napad odigravao naočigled njihovog maloletnog deteta koje je pokušavalo da zaštiti majku.

Nesrećnu ženu od sigurne smrti spasle su komšije koje su istrčale čuvši detetovu vrisku pa je napadač pobegao. Jedan od njih je sečicama sa vrata žene koja je izgubila svest, isekao plastičnu vezicu koja joj se od stezanja duboko usekla u vrat.

Kako je u završnoj reči naglasila tužiteljka, nesumnjivo je dokazano da je Stevanović na podmukao način pokušao da liši života bivšu suprugu i to pred njihovim maloletnim detetom.

- Optuženi je planirao ubistvo o čemu svedoče poruke koje je pre zločina uputio bratu oštećene Mladenu Taniću u kojima je naveo da od njega očekuje da brine o njegovom i Sandrinom maloletnom detetu. O postojanju namere da izvrši ubistvo govori i to što je sa sobom doneo plastične vezice koje je upotrebio za davljenje bivše supruge. Prilikom zločina pokazao je podmuklost jer je namamio ženu da se sa njim sretne moleći da mu tog dana preda sina mimo termina za viđanje sa detetom ustanovljenog sudskom odlukom. Delo je izvršio u uračunljivom stanju što su potvrdili veštaci Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu koji su u svom nalazu naveli da je njegova sposobnost da shvati značaj svog dela i upravlja postupcima bila smanjena ali ne i bitno.

Postupao je sa direktnim umišljajem i na podmukao način a za svoje ponašanje za svoje postupke pronalazio je sramno i beskrupulozno opravdanje. Pokušao je da ubije suprugu pred petogodišnjim detetom kojem je zbog toga bila potrebna psihijatrijska pomoć što ukazuje na bezobzirnost dela – objasnila je Radivojević.

Obrazlažući predlog da Stevanoviću sud izrekne kaznu zatvora od najmanje 15 godina tužiteljka Radivojević je kazala da na njegovoj strani gotovo da nema olakšavajućih okolnosti.

- Kao olakšavajuća okolnost može da se uzme jedino to što ranije nije osuđivan, dok su otežavajuće to što je pokušao da liši života majku svog deteta prema kome takođe nije pokazao nimalo obzira jer je zločin izvršio u njegovom prisustvu – kazala je Radivojević i predložila da se Stevanoviću produži pritvor.

Stevanovićeva odbrana smatrala je da on zaslužuje maksimalnu kaznu od tri godine zatvora jer, kako su ocenili, ne radi se o pokušaju teškog već običnog ubistva te da se radi o zločinu iz strasti.

- Pogrešna je pravna ocena dela mog klijenta, jer je u optužnici navedeno da je on zločin počinio na podmukao način ali nije obrazloženo šta ga čini takvim. Kod ubistva na podmukao način počinilac pokušava da prikrije delo, koristi recimo otrov, prikriva tragove a zločin ne vrši pred svedocima. Ništa od ovog nije prisutno u radnja mog klijenta, štaviše on je svoju nameru najavio u porukama upućenim pre zločina što onaj ko postupa podmuklo, nikako ne čini . Prema nalazu komisije veštaka Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu, Dalibor nije pokvarena, amoralna niti devalvirana osoba što su osobine ubica na podmukao način. On je delo počinio iz strasti što isključuje postojanje niskih pobuda već se radi o postupku u stanju afekta što utiče na rasuđivanje izvršioca. Zato predlažem da ga sud oglasi krivim za obično ubistvo i izrekne mu kaznu kakva je prisutna u sudskoj praksi – rekao je Daliborov branilac Zoran Saveljić.

Advokat Ana Dimitrijević koja je takođe branila Stevanovića ukazala je da su po njenoj oceni, na strani njenog klijenta prisutne brojne olakšavajuće okolnosti.

- On je ispoljio iskreno kajanje i žaljenje i priznao delo za koje se tereti. Treba uzeti u obzir i da je delo ostalo u pokušaju. Njegovo iskreno kajanje se vidi i u tome što nam je zabranio da podnosimo žalbe na rešenje o njegovom pritvoru. Zbog svega toga smatramo da su se stekli uslovi da mu se izrekne kazna ispod zakonskom minimuma a mi predlažemo da to budu tri godine – rekla je Dimitrijević.

"Kajem se, voleo sam Sandru, volim je i dalje" Priliku da se obrati sudu iskoristio je i Stevanović kazavši da se kaje, te da mu je žao zbog svega što je uradio. - Voleo sam Sandru, volim je i dalje iako sam siguran da me je izneverila. Žao mi ješto sam tako postupio prema njoj, to sebi ne mogu da oprostim jer je ona majka moga sina. U trenutku kada mi je rekla da više nemam prava da brinem o njoj, ja sam se izgubio. Pogrešio sam, kajem se, hvala Bogu što je živa i zdrava, kaznite me po zasluzi – zaključio je u svojoj završnoj reči optuženi.

Izricanje presude sudija Višeg suda u Nišu Aleksandra Mojašević zakazala je za 21. jun.

Kurir.rs/Telegraf