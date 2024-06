Foto: Printscreen/Video Plus

Povodom slučaja nestanka i navodnog ubistva Danke Ilić iz Banjskog polja u emisiji Puls Srbije gostovali su Blažo Marković, iz pokreta "Novi ljudi - nova snaga Srbije" i sindikata policije i policijskih starešina, Milan Popović advokat i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.ž

Nedić je saopštio najnoviji iskaz Srđana Jankovića dat u prethodna tri sata njegova saslušanja.

foto: Kurir televizija

- Ovo su poslednje informacija koju je Kurir ekskluzivno saznao, a tiče se poslednja tri sata svedočenja Jankovića. Prisutni kažu sa se ponašao prisebno i stabilno i da je bez razmišlajnja odgovarao na pitanje. Rekao je: Povlačim sve što sam rekao policiji, svaku svoju izgovorenu reč! - rekao je Nedić i dodao:

- Podsetimo da su on kao i drugi osumnjičeni Dragijević ranije priznali policiji krivicu. Kako smo nezvanično saznali on je od početka samog hapšenja planirao da progovori, ali je sačekao kako bi rezultati istrage koji nisu doneli uverljive dokaze o njegovoj krivici preokrenuli situaciju u njegovu korist.

00:44 POVLAČIM SVE ŠTO SAM REKAO POLICIJI, SVAKU SVOJU REČ! NAJNOVIJI DETALJI saslušanja Srđana Jankovića o slučaju male Danke

- Janković je išao na to da dokazi nisu pronađeni, pogotovo što u automobilu nisu probnađeni DNK tragovi devojčice. Našao je pogodan trenutak da iznese novu odbranu. Dolazimo u novu situaciju gde Srđan tvrdi da nije ni video devojčicu dok je Dejan precizno objasnio šta se sve tačno desilo.

Popović je objasnio na koji način se pravno tretira povlačenje Jankovićevog priznanja policiji:

foto: Kurir televizija

- Ukoliko su imali branioce u polciiji prilikom davanja iskaza to ima težinu kao da je izgovoreno u tužilaštvu. Ako branilac nije bio prisutan to ne znači ništa. To se ne može voditi kao dokaz.

Marković je izneo čvrstu sumnju u istinitost priznanja Jankovića i Dragijevića:

- Vrlo je zamršeno i konfuzno, ali je jedno sigurno, a to je da sve ukazuje na to da su davali lažna priznanja, odnosno lažne iskaze policiji. Kako se klupko odmotava vidimo da stvari dolaze na neko drugo mesto. Imamo i revolt naroda zbog nekih izjava nekih funkcionera u policiji. Ono što nam daje nadu jeste da nam je Danka živa jer nemamo dokaza da je udavljena.

Popović je oceni odbranu Jankovića kao veoma pametnu:

- Dalje se nastavlaj klasčno prikupljanje dokaza. Okrivljeni imaju različite iskaze, ali to nije ništa sporno. Mislim da su oni zakomplikovali ceo slučaj. Mislim da je pametna bila Jankovićeva odbrana, jer je branilac imao vremena da stekne uvid u spise. Vi su branite čutanjem vaš branilac dobija uvid u spise. Kada su procenili da tužilaštvo neće doći do novih dokaza spremili su odbranu u skladu sa tim.

foto: Kurir televizija

Marković je smatra da postoji osnova da je Majka devojčice bila u nekoj povezanost sa Jovanovićem i Dragijevićem:

- Majka tvrdi da je videla dvojcu u autu. Kako je ona mogla da vidi da su u vozilu dvojica kada se auto kretao na način na koji se kretao. Policijski gledano postoji osnova za pretpostavku da su postoji neka veza između njih dvojica i majke. Neću da se igram policajca, ali tehnički gledano, ako nema DNK, ne može sud da drži ljude u zatvoru ako ne postoje nekakvi dokazi.

Popović je izrazio sumnju da bi u međuvremenu mogao da ispliva neki novi dokaz:

- Sumnjam da će se pojaviti neki dokazni materijal koji bi značajno mogao da prekrene situaciju.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

01:50 Kuća i put na kojem je nestala Danka Ilić