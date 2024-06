"OSEĆAO SE NEPRIJATAN MIRIS, JA SAM POVRAĆALA OD MUKE": Komšije progovorile o tužnoj sudbini majke i sina koji su umrli u Mirijevu

Ljiljana (85) i Duško Knežević (61) pronađeni su mrtvi sinoć u stanu u Ulici Matice srpske u beogradskom naselju Mirijevo, kada je upravnik zgrade alarmirao policiju iz razloga što komšije nije video više dana, a iz njihovog stana, prema rečima ostalih stanara, dopirao je neprijatan miris.

foto: Kurir

Sin prvi preminio, majka za njim od gladi?

- Čekamo bilo kakve informacije o tome kako su umrli Ljilja i Duško, čuli smo da nije bilo tragova nasilja, što nam je svima laknulo, pogotovo što nam je svašta prolazilo kroz glavu kada smo saznali da su umrli, čak i to da je nesrećni Duško možda izvršio samoubistvo ne daj Bože - kaže komšinica za Kurir i dodaje da pretpostavlja da je on preminuo prvi, a za njim ubrzo i njegova majka o kojoj je on brinuo godinama.

- U ovom stanu Kneževići žive godinama, tu su prvo bili i Ljiljini roditelji, pa je nakon njihove smrti, ostala Ljilja sa rođenom sestrom i sinom da živi tu. Njena sestra se brinula o njima, održavala je stan i vodila računa o svemu, nakon njene smrti, verovatno niko nije mogao da brine o higijeni stana, s obzirom na to da je Ljilja bila nepokretna, a i Duško se kretao pomoću štapa. Verovatno je Duško prvi preminuo, a onda za njim i njegova majka koja je bila nepokretna, verovatno od gladi i muke, ko zna, žena nije mogla sama da brine o sebi - ispričala je prva komšinica Kneževića.

foto: Kurir

Za stanare ove zgrade, komšije su imale da kažu samo reči hvale. Kako saznajemo, Ljiljana je godinama radila u fabrici čarapa, sve dok nije otišla u penziju, dok je njen sin radio takođe u jednoj firmi, da bi nakon njenog zatvaranja, oboje prodavali jaja na obližnjoj pijaci.

- Ljilja je bila divna žena, vredna, radna, druželjubiva, tako je i sina vaspitala. Duško nikada nije upoznao svog oca, niko od nas ovde i nije znao da taj čovek postoji, Ljilja je rodila dete i od tada žive ovde. Znamo samo da je Ljilja radila u fabrici čarapa, posle je otišla u penziju i počela je da prodaje jaja na pijaci, a posle propadanja firme u kojoj je radio Duško, i on je sa majkom išao na pijacu. Ima sigurno 20ak godina od toga - kaže naša sagovornica.

Stanare potresla sudbina komšija

Ljudi su i dalje u šoku da njihovih komšija više nema, kako kažu, iako su poslednjih godina živeli povučeno, umeli su da porazgovaraju na hodniku sa Duškom kadgod je izlazio da prošeta psa, a poslednje dve nedelje ni njega niko od komšija nije sretao u zgradi.

- Ranije sam svraćala da im odnesem kad nešto napravim slatko, popričamo kratko i to je to, međutim, poslednjih godina otkad je preminula Ljiljinina sestra, živeli su oboje potpuno povučeno. Mislim da su se najviše povukli zbog toga što nisu mogli da vode računa ni o sebi, a kamoli o stanu, unutra je bilo katastrofa, strava i užas - rekla je ova komšinica, nakon čega je dodala da se neprijatan miris osećao dugo vremena upravo zbog te nehigijene, međutim kako ih niko od stanara nije dugo video, a miris koji je dopirao postajao je sve neprijatniji, posumnjali su na ono najgore.

foto: Damir Dervišagić

- Duška nismo sreli sigurno dve nedelje, a Ljilja stan nije napuštala, pa možda i 10 godina, zbog stanja u kom se nalazila. Uvek je nekako neprijatno mirisalo zbog toga što niko nije imao to da čisti i rasprema, ali kada je počelo sve više da se oseća, shvatili smo da se nešto desilo. Posle toga, imali smo šta i da vide. Ja sam povraćala od muke, samo mi je prolazilo kroz glavu da je onaj smrad koji je dopirao non stop upravo zbog tela koja su očigledno već dugo tu. Tuga i velika greota - dodala je komšinica.

Imali samo jedno drugo

Kako Kurir saznaje, Kneževići nisu imali nikoga od bliže rodbine, komšije su znale samo za Ljiljaninog brata koji je živeo, prema onome što oni znaju, u Zemunu, međutim, dugo ih niko od njegove porodice nije obilazio.

- Ne znamo šta će biti sa ovim stanom sada, tu nema više nikoga, a njih dvoje su imali samo jedno drugo, Ljilja je sina mnogo volela. Znam da je imala dve sestre i brata, one su obe umrle, a brat je stanovao sa porodicom negde u Zemunu, pre su dolazili i obilazili ih ovde, međutim, godinama se o njima ništa ne zna, gubi im se svaki trag i ko zna šta je razlog što nisu dolazili i da li su uopšte više tu, da li uopšte znaju za ovo - ispričao je ovaj komšija koji je želeo da ostane anoniman.

1 / 6 Foto: Damir Dervišagić

Podsećanja radi, u beogradskom naselju Mirijevo sinoć su u dnevnom boravku i spavaćoj sobi pronađena dva tela, kako smo posle pisali, prema prvim saznanjima, reč je o majci i sinu. Na telima, koja su bila u poodmakloj fazi raspadanja, nije bilo tragova nasilja. Takođe, u stanu je zatečen i pas rase bišon, koga je preuzela ekipa "Zoohigijene". Dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je obavio uviđaj i naložio obdukciju i toksikološke analize. Tela su prebačena na Institut za sudsku medicinu, nakon čega će se znati više informacija o tome kako su preminuli stanari zgrade u Ulici Matice srpske.

Bonus video:

03:09 KURIR ISPRED ZGRADE U MIRIJEVU GDE SU SINOĆ PRONAĐENA DVA BEŽIVOTNA TELA: Bila su u fazi raspadanja, sumnja se na OVAJ uzrok smrti