BRAĆA IZ TUTINA ŠTRAJKUJU GLAĐU U ZATVORU: Sukob 2 porodice se završio ubistvom! Brat uhapšenih odlučio da progovori!

Rat između dve porodice, Pepić i Mušina iz Tutina, traje godinama, a kulminirao je pre dve godine kada je došlo do fizičkog obračuna između članova ove dve porodice, s tim da je jedan od njih, nažalost, izgubio život. Naime, za Kurir se sada oglasio Rafet Mušina iz Tutina, čija su braća od strica osumnjičena za ubistvo Sameda Pepića, s kojim su se potukli 10. jula 2022. godine u selu Drage.

Tuča koja se završila kobno dogodila se nakon sahrane jednog rođaka porodice Mušina, kada su napadnuti Fadilj i Hasib Mušina od strane braće Pepić.

Rafet Mušina foto: Kurir

- Imali smo smrtni slučaj u porodici, umro nam je rođak i tog dana smo obavili sahranu prema našim običajima, ja sam tada bio na čelu kolone kada sam videla pokojnog Sameda Pepića koji je stajao pored puta, mi smo prošli, za nama sigurno još desetak kola, a onda i braća od strica Fadilj i Hasib Mušina. Samed je i dalje stajao pored puta, a njegov brat Denis je sedeo kod kuće i u tom momentu je istrčao i rekao Samedu: "Sad su ti prošli braća Mušina, zašto ih nisi napao?". Tada su otišli do garaže, uzeli palice i ušli u auto, krenuli za mojom braćom i napali ih. Hasib je imao povredu lobanje, jedva je preživeo - započeo je priču Rafet Mušina za Kurir.

Međutim, tuča se ipak završila kobno iako niko od njih nije očekivao da će do napada doći, stradao je Samed, jedan od članova porodica Pepić.

Kako je Rafet ispričao dalje, njegova braća se od tada i posle dve godine nalaze u zatvoru, dok je brat pokojnog Sameda, Denis Pepić, koji je takođe učestvovao u tuči i napao braću Mušina izašao nakon dva meseca zatvora.

foto: Printscreen

- Denisu su odmah vraćene i putne isprave i najnormalnije živi i putuje, a moja braća su u zatvoru, napadnuti na pravdi Boga, dok su se samo branili. Najgore od svega je što i sud i tužilaštvo nemaju valjane dokaze, a ni razloga zašto drže momke u zatvoru - kaže Refet i dodaje da je on još tada tužioca obavestio da postoje video snimci sa kamera koji mogu dokazati sve ovo što on govori, međutim, kako kaže, po tom pitanju ništa nije urađeno.

- Kada je počelo ročište, naši advokati su tražili da se pregledaju video nadzori gde se sve ovo što pričam može videti, međutim tužilac je kategorično to odbio, sve do pre mesec dana kada se složio sa tim da se to uradi. Međutim, veštak nije mogao da nađe te snimke.

Kako saznajemo, braća Mušina koja su već dve godine u zatvoru, a od petka su otpočeli štrajk glađu.

- Moja braća od petka štrajkuju glađu, zato što ovo više ne mogu da podnesu. Oni traže izuzeće sudije i tužioca verujući da je sudija u bliskom odnosu sa porodicom Pepić, a izuzeće tužioca zahtevaju iz razloga što je, prema njihovim rečima, sakrio previše dokaza.

Rafet Mušina foto: Kurir

Refet kaže da problem među porodicama datira iz 2019. godine, međutim tome se nije ni nazirao kraj, iako je policija više puta intervenisala. - Sukob je nastao oko šume, jer moja porodica poseduje 10 hektara šume, od koje živimo i imamo pilanu, ali šuma spada pod pokroviteljstvo „Srbijašuma“, gde je čuvar Aldin Pepić, brat pokojnog Sameda Pepića - kaže naš sagovornik.

Advokat Stanislav Dukic: "Mnogo je propusta"

Naš novinar Emir Ličina razgovarao je sa Stanislavom Dukićem, advokatom koji je angažovan na slučaju braće Mušina koji se nalaze u zatvoru već dve godine. Dukić je rekao juče kada je trebalo da bude održano ročište da je u istrazi učinjeno mnogo propusta, a da se braći pritvor produžava zbog apsurdnog razloga.

Stanislav Dukic foto: Kurir

- U istrazi je učinjeno niz propusta, pogotovo što postoje audio i video zapisi, uopšte mi nije jasno zašto tužilac to odmah nije tražio. Iz toga bi bilo jasno ko je napadač, a ko je napadnuti. Pored svega toga, veštaci su se izjasnili i rekli su da su braća bila u stanju teškog fiziološkog afekta, odnosno oni su bili u stanju jake zadraženosti, tačnije iako su učinili to delo, to delo ne bi bilo kvalifikovano kao ubistvo. Nas tužilac želi da ubedi da su dvojica ljudi zadali jedan udarac rukom, koji nije bio naročito jak, kako su rekli veštaci - kaže Delić za Kurir i dodaje da ovakva optužnica ima samo jednu svrhu, a to je da braća ostanu što duže u pritvoru.

Advokat Delić je prokomentarisao i slučaj brata pokojnog Sameda, Denisa koji je takođe bio jedan od učesnika tuče, a koji je inače pušten vrlo brzo na slobodu.

- Denis Pepić je odgovarao za tešku telesnu povredu opasnu po život, ali nije normalno da Hasib odnosno onaj čiji je život bio ugrožen sedi dve godine u pritvoru, dok je Denis u Nemačkoj, zbog čega je odloženo ročište koje je bilo zakazano za juče.

Inače, zakazana je rekonstrukcija događaja za 9. jul kada se navršava tačno dve godine od kada su Fadilj i Hasib u pritvoru, a pritvor im se produžava zbog navodnog uznemiravanja javnosti, što je, prema rečima advokata, potpuno apsurdno!