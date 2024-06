"IMA LI KO LEPŠU ŽENU?" UROŠ PANIĆ U PRITVORU, A STORI OSVANUO NA NJEGOVOM PROFILU: Objavio da mu nedostaje supruga! (FOTO)

Braća Panić, Uroš i Miloš, koji su mesecima bili u bekstvu, uhapšeni su 24. maja na beogradskom aerodromu, a sada se na Instagram profilu Uroša Panića pojavila fotografija njegove žene objavljena danas, iako se on od momenta hapšenja nalazi u pritvoru.

- Na profilu Uroša Panića, na storiju je osvanula fotografija njegove žene Milice u elegantnoj haljini i štiklama uz tekst: "Ima li ko ovako lepu ženu?". Preko njenog lica on je stavio nalepnicu u obliku srca na kojoj piše "nedostaješ mi" - kaže izvor Kurira.

foto: Printscreen/Instagram

Uroš Panić je to objavio na svom Instagram nalogu, a njegova supruga je podelila na svom profilu, dok je prethodno objavila fotografiju na kojoj su njih dvoje zagrljeni, a Uroš je ljubi u obraz.

foto: Printscreen/Instagram

Pošto je Uroš u pritvoru i nema mobilni telefon, pretpostavlja se da neko od njegovih prijatelja ili porodice ima pristup nalogu.

- Moguće je da neko ima šifru od njegovih društvenih mreža. Inače, i dok je bio u bekstvu, na Instagramu Panića su redovno objavljivane fotografije iz provoda i sa plaže. Da li je on lično to radio ili je to radio neko drugi nije bilo poznato ni tada, kao ni sada - kaže izvor.

Braća Panić, da podsetimo, koji se terete za organizovanje prostitucije i trgovinu ljudima, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branila su se da su oženjeni, porodični ljudi.

- Izjavili su da imaju žene i decu, da su porodični ljudi i da im nikada ne bi palo na pamet da se bave posredovanjem u prostituciji. Tvrdili su da im novac, zarađen na taj način ne bi ni trebao, jer imaju dovoljno prihoda za život od iznajmljivanja stanova i automobila preko rentakar agencije - otkrio je izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, Miloš i Uroš Panić tvrdili su i da nisu pobegli iz Srbije.

Uroš i Miloš Panić foto: Instagram

- Izjavili su da su u vreme pokretanja postupka već bili u Zagrebu sa ženama i decom, ali da nisu odmah hteli da se vrate u Srbiju jer nisu znali šta se dešava i zašto mediji objavljuju tekstove protiv njih. Naveli su i da su prethodne nedelje odlučili da se vrate kako bi "dokazali da nisu krivi" i da bi nastavili "normalno sa porodičnim životom - dodao je izvor.

Tokom iznošenja odbrane, prema nezvaničnim informacijama, izjavili su i da ne poznaju devojku koja ima status oštećene kada je u pitanju krivično delo trgovina ljudima, koje im je stavljeno na teret.

- Braća Panić, navela su i da poznaju samo jednu devojku koja se pominje u naredbi u vezi sa prostitucijom, dok je Miloš Panić naveo i da nije siguran, ali da je moguće da poznaje i drugu žensku osobu koja se pominje takođe vezano za posredovanje u prostituciji - otkrio je naš sagovornik.

Protiv njih se, inače, pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu vodi istraga zbog trgovine ljudima.

Posle hapšenja braće, Uroševa žena Milica se oglasila i objavila njihovu zajedničku fotografiju, gde poziraju zagrljeni uz reči pesme "Volim te" - Lepše je meni sa tobom u mislima, nego njima sa njihovim lažima - napisala je tada Milica Panić.

Bonus video:

00:49 Braća Panić u noćnom provodu