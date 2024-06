DOBACIVALI GROZOTE, PA JOJ PRETUKLI OCA I BRATA: Bili smo krvavi, od toliko udaraca sad bismo bili pokojni! TUKLI I MACOLOM (FOTO)

Juče ujutru došlo je do stravične tuče na Banovom brdu u Beogradu kada su radnici gradilišta pretukli Aleksandra Nikolića (56) i njegovog sina koji su stali u zaštitu svoje ćerke, odnosno sestre! Naime, Aleksandrova ćerka (21) uputila se na trening u jutarnjim časovima kada su joj radnici gradilišta,inače ljudi od 30 i 40 godina, dobacivali razne psovke ,opaske i najvulgarnije reči na njen račun, na šta je, kako kaže Aleksandar, kao i svaki otac odreagovao.

Kako je ispričao za Kurir, Aleksandar je prešao ulicu do gradilišta, kako bi razgovorom rešio ovaj problem koji se već dugo ponavlja, tačnije otkako su ti radnici angažovani za rad na ovom gradilištu na koje gleda prozor porodičnog doma Nikolića.

Aleksandar Nikolić foto: Privatna Arhiva

- Moja ćerka je krenula na trening ujutru, ispratio sam je kao i svako jutro, da bih po njenom izlasku čuo svakakva dobacivanja od strane radnika tog gradilišta koje se nalazi preko puta naše kuće. To su bile stravične reči, psovke, komentari na račun izgleda i najvulgarnije reči od kojih se grozim. U tom momentu mi je pao mrak na oči, izašao sam do njih, naravno bez ičega, u papučama i sa telefonom u rukama, jer nisam uopšte imao nameru da dođe do bilo kakve tuče - započeo je priču Aleksandar dodavši da je on čovek u godinama i da mu nije bilo prijatno da čuje nešto ovako upućeno njegovoj ćerki, a pogotovo njoj koja, kako kaže, već u strahu izlazi na ulicu plašeći se da neko od njih ne siđe i prati je.

povrede foto: Privatna Arhiva

Očekujući da će uspeti da skrene pažnju ljudima koji su se našli u tom momentu tu, Aleksandra je stigao neočekivani pakao, kada su osmorica njih u ruke uzeli sve što su našli u tom momentu nadohvat ruke i umesto "izvinjavamo se" dobio je teške udarce macolom, čekićem i drugim alatima.

- Nisam znao šta me je snašlo, očekivao sam da će na moje pitanje upućeno njima, dobiti izvinjenje, da će se ujesti za jezik i ljudski postupiti, međutim, nastao je užas. Moj sin je bio u tom tenutku sa mnom, ali od ovakvih čovek ne može da se odbrani. Udarali su nas gdegod su stigli, to je bilo strašno, zaustavili su se tek kada je komšinica ugledala šta se događa i povikala moju suprugu, žena se tresla kada je videla, još uvek ne može da se smiri - kaže naš sagovornik, koji je tada zadobio teške telesne povrede.

1 / 5 Foto: Privatna Arhiva

- I sin i ja imamo modrice od udarca macole i čekića, bili smo krvavi, meni je i slomljen nos, a još uvek ne mogu da dođem k sebi šta se zapravo dogodilo i šta smo doživeli. Otišao sam u miru da skrenem pažnju, moja ćerka svaki dan prolazi tuda i nema dana da ne dobace neku grozotu, i opet kažem, isto bih postupio, smatram da bi svaki otac uradio to, u današnjem vremenu se svašta dešava, a treba da živimo u strrahu da li će neko da je prati.

Kako nam je rekao Aleksandar, policija je ubrzo stigla na lice mesta, uzeli su izjave od povređenih, ali i od nasilnika koji su započeli ovu tuču, međutim, još uvek ne zna šta će biti sa tim, s obzirom na to da će isti ti radnici nastaviti da rade preko puta njihove porodične kuće.

- Doktori kada su nas ugledali bili su u šoku kako uopšte stojimo na nogama, s obzirom na to čime su nas tukli. Mi bismo sada bili pokojni od svih tih udaraca. I sada kada se setim, ne mogu da dođem k sebi, biju mene, biju mog sina, vidim sve to i ne mogu da mu pomognem, potpuno sam nemoćan u tom trenutku - ispričao je vidno potresen Aleksandar.

