"NIKO NIJE OČEKIVAO OVO NA SUĐENJU ZORANU MARJANOVIĆU, NAJAVLJENI SU NOVI DOKAZI" Sudski veštak bez dileme: Kreće se ispočetka

Danas je nastavljeno sudjenje Zoranu Marjanoviću, koji je optužen da je 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki kod Borče ubio suprugu, pevačicu Jelenu Marjanović.

Da podsetimo, današnje saslušanje je planirano od članova njegove porodice, koji se inače nisu pojavili na prethodnom suđenju.

foto: Zorana Jevtić

Gosti "Pulsa Srbije" koji su analizirali novonastalu situaciju u ovoj slučaju bili su Ljubiša Božić specijalista sudske medicine i Mladen Radulović, novinar.

Božić je istakao važnost ovog saslušanja, kao i to koje nove dokaze ono može da stvori:

- Čim je slučaj vraćen sa Apelacionog suda na Viši sud, oni moraju da krenu ispočetka i sve one svedoke i dokaze koji su bili izvedeni, moraju ponovo da ih izvedu. Naravno, uz onu instrukciju koja je dobije od Apelacionog suda, odnosno u kom smeru treba to dodatno uraditi. Pretpostavljam da će neke stvari ići malo brže, ali ti pretresi ne mogu da se izvedu tako ubrzano. Takvu situaciju imate kada prođe ovoliko godina posle nekog događaja, pa vidite kakve su izjave svedoka, ne sećaju se pojedinih momenata toliko jasno. U ovoj situaciju, sa ovim vremenskim protokom, sve te izjave idu u korist okrivljenog.

Radulović tvrdi da gotovo nema šanse da će neko od srodnika govoriti protiv Marjanovića, a još im i vremenski period igra dodatnu korist:

- Niko nije očekivao da će ga njegovi najbliži optužiti za sve ono što se dogodilo, jedino je moguće da ih tužioc ili sudija uhvati u "klopku", odnosno nekoj nepodudarnosti izjava koje iznose. Naravno, oni će uvek moći da se brane argumentom da se ne sećaju najbolje. Podsetiću da se prošli put nije pojavila snaja koja je trebalo da svedoči, a sada opet nije došla, pa će to ostaviti prostora za naredno ročište. Kada je reč o ostalim dokazima, odbrana je najavila da će predočiti nove dokaze, a koliko je to snažno, čekamo da vidimo. Sama procena suda, kada je vraćala proces, zapravo je dala tumačenje da navodno prvostepeni sud nije objasnio u kojoj meri je Marjanović bio pun te, kako je navedeno u presudi, "mržnje" pod kojom je zločin izvršen. Napravili su još jednu proceduralnu grešku, kada su osporili situaciju da je veštačenje nekih od tragova uradio veštak medicinske struke, a trebalo je sudski veštak. Oni su to prihvatili kao još jedan argument da se suđenje vrati na novo, odnosno da ponove ceo proces. Međutim, teško je tu pronaći neki dokaz.

04:50 NIKO NIJE OČEKIVAO OVO NA SUĐENJU ZORANU MARJANOVIĆU, NAJAVLJENI SU NOVI DOKAZI Sudski veštak bez dileme: Kreće se ispočetka

Radulović se osvrnuo na izjave Miloša Marjanovića, tj. brata od Zorana:

- Danas, kada govorimo o svedočenju njegovog brata, on je ponovio da je Zoran bio privržen svojoj porodici, da je njegova procena da on ništa loše ne bi uradio supruzi, te da je sa njom bio u dobrim odnosima. Rekao je da su imali male svađe, ali da nisu bili u žešćem sukobu kako bi došlo do nekog obračuna, a pogotovo ne da rezultira ovome što se dogodilo.

Božić je spomenuo suštinu čitavog događaja:

- Postoji suština u čitavom događaju, a to je da na tom nasipu niko drugi nije primećen, niti identifikovan u tom trenutku, osim okrivljenog Marjanovića, njegove ćerke i njegove, sada pokojne, supruge. To je realni ambijent, niti je on kazao da je nekog video, potencijalnog izvršioca, i u tim okolnostima postoji dominantna priča. Ne bih ulazio u njihove odnose, niti motive, ali što se same žrtve tiče, jasno je da je ona ubijena iz strasti. Te intezivne, višestruke povrede su nju lišile života za kratko vreme. To je jedan okvir koji niko neće moći da preskoči, mogu svedoci svašta da pričaju i da govore da se ne sećaju, ali su u ovakvim slučajevima najvažnije te prve izjave.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

02:13 ZORAN MARJANOVIĆ JE OPASNOST PO ODBRANU AKO NASTAVI DA PRIČA! Sudski veštak izneo šok tvrdnje: SADA SE BRANI ĆUTANJEM