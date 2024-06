EVO KO JE UHAPŠENI KIK-BOKSER IZ NOVOG SADA! Nenad Pagonis se oglasio pre nego što je završio u pritvoru

Nenad Pagonis, bivši kik-bokser, koji je sinoć uhapšen zbog sumnje da je pretukao bivšu suprugu ispred zgrade u Novom Sadu, samo nekoliko sati pre toga na društvenoj mreži Instagram objavio je snimak iz teretane.

Podsetimo, Pagonis je uhapšen posle sukoba sa suprugom gde joj je nakon svađe, kako se sumnja, naneo povrede, a tereti se da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

U video snimku koji je objavio na Instagramu, bivši sportista opisuje kako je odradio dobar trening i zahvaljuje se treneru na dobrom treningu i pokazuje majicu koja je mokra.

Inače, poznati kik-bokser je u junu prošle godine dao životnu ispovest za Kurir gde je pričao o mnogobrojnim temama, među kojima i o svojim prvim sportskim koracima.

- Kik-boks sam počeo da treniram slučajno. Stariji brat je trenirao boks i u mlađim kategorijama bio je šampion stare Jugoslavije. Prvi put sam u ring ušao sa 17 godina. Rukovao sam se sa jednim grmaljem i rekao: "Ja sam Nenad", bio je toliko strašan da sam skrenuo pogled, a on je kazao: "Nemoj to da radiš i da skrećeš pogled dok se rukuješ sa mnom." Rukovao sam se sa svojom sudbinom. Taj čovek me je napravio. Dragan Krsmanović Krca verovao je u mene od prvog dana. Posle nekoliko dana pitao me je da sparingujem. Da ne bih ispao kukavica, pristao sam. Prebio sam sve u ringu, a već posle mesec dana otišao sam na seniorsko prvenstvo države. Stigao sam tamo kao junior i pobedio sve nokautom - rekao je između ostalog o sportu tada Pagonis, pa nastavio:

- Meni je sve to tada delovao kao splet nasumičnih okolnosti. Sa 22 godine, kao šampion Evrope, živeo sam na đačkim pljeskavicama, to su ti one najmanje što postoje, najjeftinije. Bio sam sirotinja i skupljao sam pare da platim kiriju za sobicu u Novom Sadu. Roditelji su tada živeli u Rakovcu.

Takođe, on je u toj ispovesti pričao i kako je izašo iz kik-boksa i povestio se drugoj, sličnoj borilačkoj veštini boksu, ali i sukobima u savezu.

U svojoj karijeri postao je najuspešniji srpski kik-bokser u istoriji. Deset puta je bio svetski i evropski šampion. Napisao je roman, a piše i pesme, a ima i svoju rok grupu.

