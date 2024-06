"MLADIĆ UOPŠTE NIJE HTEO DA SKOČI, LJUDI SU ZBOG GLUPOSTI PODIGLI PANIKU" Kurir saznaje šta se zapravo dogodilo u centru Beograda

Sinoć se u Ulici kneza Miloša u Beogradu odigrala prava drama kada su prolaznici alarmirali policiju, misleći da je muškarac koji je stajao na terasi svog stana hteo da skoči. Međutim, kako Kurir saznaje od izvora bliskog porodici (ime i prezime poznato redakciji) mladić uopšte nije imao suicidne misli, te je čitava drama okončana sa srećnim krajem!

- Mladić je trebalo da ide u bolnicu zbog nekih problema koji nemaju veze sa suicidnim mislima, ali tamo je očigledno došlo do neke greške, iako nigde nije navedeno da prijem u bolnicu treba da izvrši Hitna pomoć, oni su se pojavili na vratima. Dečko nije mogao da otključa, nešto se zaglavilo i zbog svih problema, on se verovatno uspaničio, izašao je na prozor kada je pokušao da dovikne sestru ili majku koje su trebale u tom momentu da se vrate kući - kaže izvor Kurira i dodaje da su ljudi očigledno protumačili na onaj najgori način, čime su samo zbog gluposti uznemirili i porodicu i komšije.

foto: Nemanja Nikolić

Nažalost, u tim trenucima, panika koja je vladala u stanu i iza njegovih vrata je bila sve veća, kada je policiji prijavljeno da mladić sa četvrtog sprata ove zgrade želi, navodno, da izvrši samoubistvo, te su se ubrzo pojavili i policijski službenici sa pregovaračima, kao i vatrogasci. Na sreću, drama je ubrzo završena, a mladić je, kako kaže naš izvor, u dobrom stanju i uopšte nije bilo reči o pokušaju samoubistva.

U razgovoru sa komšijama, saznali smo da je reč o dobroj i skladnoj porodici, mladić u ovom stanu živi godinama sa majkom i sestrom i nikada ranije nije bilo nikakvih problema, a pogotovo ne nešto slično ovome što su prolaznici nagađali.

foto: Kurir

- On je divan mladić, kao i cela njegova porodica. Ja ne mogu da opišem koliko je on kulturan i fin, javi se kadgod prođe i uvek pita treba li nam nešto. S druge strane, dečko je zaposlen i celog života se bavi sportom, ni na kraj pameti da bi on uopšte mogao da pomisli ovako nešto, a pogotovo da uradi - ispričale su komšije za Kurir.

