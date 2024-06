"BRINUO SE O NJIMA, PLANIRAO DA IH SMESTI U DOM" Aleksa koji je ubio oca, babu i dedu žalio se komšijama na ovo: Hteo da se odseli

"Skoro mi se požalio da ne može više da izdrži. Rekao je, došlo mi je iz ove kuće da se odselim, negde stan da nađem, privatno da stanujem. Ja više ovo ne mogu ni da gledam, ni da prinosim. Ali niko nije mogao ni da nasluti ovako nešto. Ljudi su bili super".

Ovim rečima jedna od komšinica Alekse Milojevića (22) iz Knjaževca, koji je danas lovačkom puškom ubio oca Predraga (60), babu Saru (83) i dedu Miću (81), opisuje situaciju u porodici koja je prethodila masakru. Komšije ove porodice su u strašnom šoku posle vesti o teškom zločinu koji se desio nekoliko kuća pored njihovih. Svedoče da su stariji ukućani bili bolesni, ali da to što je uradio Aleksa sigurno ne može da se opravda ničim.

"Zatvorio je kuću"

- Ne znam šta je tom detetu došlo u glavu. Otkači se, izgori licna i prespoji... Da su njegovi bili bolesni – bili su. Ali baba nije. Deda je bio nepokretan, i nije znao za sebe, pa nije zna čovek šta radi – priča jedan komšija.

Komšije kažu da je i Aleksin otac bio bolestan zbog čega je i sa njim bila otežana komunikacija.

- I otac njegov, i on je malo bio bolestan. Imao je šlog skoro. Mnogo se ljutio, tražio ključ da vozi kola. Ko sme kola da mu da. I eto sad, Aleksi je to sigurno dojadilo. Ali nije to rešenje, on ne može iz zatvora da izađe više. Pa trebalo je da ode i gotovo. I svi živi, zdravi. A ne da robija dok je živ. A i ovi ljudi da ne nastradaju – pričaju komšije.

Aleksa Milojević je vodio računa o bolesnim ukućanima, zbog čega je sve I šokirao tragičan ishod događaja.

- On im je davao lekove. Sve je odvajao, za babu, za dedu, za oca… Vodio je računa o njima, vodio ih je kod lekara, išao na pijac, kupovao šta treba, bukvalno sve. Brinuo se o njima - dodaju naši sagovornici.

Materijalna situacija, slažu se komšije, sigurno nije bila razlog budući da su bili i te kako imućni.

Podneli zahtev za smeštaj u dom

- Imali su dobre prihode. Aleksini deda i baba su radili u Nemačkoj. Baba je imala i penziju i dodatak zbog povrede ruku. I deda je imao penziju, i on je radio u Nemačkoj. Možda su imali 2.000 evra prihode u kući. Bili su dobrostojeći. Baba je imala i poljoprivrednu penziju ali je to prenela na sina, Aleksinog oca, da ima džeparac. On nije bio zaposlen.

- Imali su oni neku radnju za PVC stolariju kada su došli iz Nemačke pre dvadesetak godina. Pravili su prozore, vrata i sve to. Deda dok je mogao, on je to radio. Pet kuća imaju, ovu, vikendicu i tri na selu. Toliko bogatstvo i sve ode – kaže komšinica.

Ona priča da je bilo planirano da ukućani budu smešteni u Gerontološki centar i da je procedura bila u toku.

- Podneli su oni zahteve za smeštaj u dom, u gerontološki centar. I trebalo je da odu u dom. Samo još nisu bile okončane sve te procedure. Aleksa je zato ocu vadio ličnu kartu, novu, jer nije imao. Vodio ga da ga slikaju, išao da podigne. Pokrenuli su ceo postupak za dom. Loše, da gore ne može biti – zaključila je komšinica.

Podsetimo, krvoproliće se dogodilo 6. juna oko 15.50. Telo oca pronađeno je u hodniku, u kome je zatečeno mnogo krvi. Babu i dedu ubio je u dnevnoj sobi, dok su gledali televiziju.

Komšije još uvek u šoku

Komšinica Irena Živadinović otkrila je jezive detalje ubistva.

- Aleksa je posle zločina izašao iz kuće i jednoj komšinici rekao: "Ja ih pobi!" Ona ga je pitala kako, a on je rekao: "Puškom". "Pa šta Aleksa, sine, to uradi?", pitala ga je ona. On je rekao: "Ne znam" i seo na ivičnjak. Onda je ona mene zaustavila i uplakana mi je rekla da je pobio porodicu - priča Irena.

