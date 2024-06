KURIR NA MESTU ZLOČINA U KNJAŽEVCU Aleksa ubio oca, babu i dedu pa sve priznao: Komšije preplašene, jedno ih dodatno UZNEMIRILO

Novi krvavi zločin u Srbiji duboko je uznemirio domaću javnost. Trostruko ubistvo dogodilo se juče u Knjaževcu kada je 22-godišnji mladić ubio oca, babu i dedu, pucajući iz lovačke puške. On je ubrzo uhapšen i određeno mu je zadržavanje od 48 sati.

U jutarnji program Redakcija uključila se novinarka Vesna Jović sa novim informacijama o ovom slučaju.

- U Knjaževcu se juče nešto posle 16 časova dogodila tragedija koja je potresla je čitavu javnost, ne samo u Knjaževcu već i u okolini i tom delu istočne Srbije. Prema sopštenju Ministarstva unutrašnjeg poslova i ministra Ivice Dačića, Aleksa Milojević star 22 godine iz Knjaževca, iz vatrenog odružja, tačnije iz lovačke puške koja je bila u legalnom posedu u vlasništvu njegovog dede Miće, ubio je svog oca Predraga starog 60 godina, svoju baku Saru (83) i svog deku Miću koji ima 81 godinu. Oni su ubijeni u porodičnoj kući, a pre masakra došli su u Dom zdravlja, ali i da posete unuka koji je živeo sam u toj porodičnoj kući - opisala je novinarka sam zločin.

Otkrila je i kako je tekao njegov razgovor sa policajcima koji su ubrzo došli na mesto zločina.

- Nakon što ih je ubio, sačekao je policiju i sve priznao. Ono što je rekao policajcima, glavni motiv je da je to bilo iz samilosti, nije mogao da podnese, da više ne može da brine o njima. Deda je bio jako bolesan, oboleo je demencije, pa je on rešio na svoj način da im prekrati muke jer kako kaže nije mogao da podnese, da budu smešteni u dom.

Kako kaže, komšije su posebno šokirane ovim zločinom, budući da su dobro poznavale počinioca.

- Inače to je jako potreslo žitelje snažarca, pogotovo njegove komšije jer za Aleksu svi govore da je bio dobar momak, da je uvek bio tu da priskoči, da pomogne i da su ljudi totalno zbunjeni, preplašeni, ne mogu da veruju šta je to u jednom trenutku njega navelo da počini ovako monstruozno krivično delo i da ubije čitavu svoju porodicu koja ga je odgajala. Inače on je dete razvedenih roditelja, majka ga je napustila još dok je bio mali i odgajao ga je otac.

Za kraj dodala je nezvaničnu informaciju da bi Aleksa Milojević trebalo svoj iskaz da da tokom današnjeg saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

