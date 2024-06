PRAVDA ZA PRVU ŽRTVU ZEMUNSKOG KLANA POSLE 27 GODINA! Otac Novaka Stevanića: Bi bio božji sevap da se OTKRIJE KO NAS JE TIPOVAO

Dvadesetdvododišnji student Novak Stevanić, 1997. godine postao je prva žrtva Zemunskog klana i Dušana Spasojevića Šiptara.

Te godine mladić je bio kidnapovan i mučen kako bi njegov otac predao novac Spasojeviću i grupi kriminalca. Posle otimanja para Novak je pušten, ali je nakon nekoliko meseci izvršio samoubistvo zbog posledica torture.

Za ovaj zločin niko nije odgovarao, ali je nedavno pripadnik Zemunskog klana i vozač audija smrti Nikola Bajić, u tužilaštvu ispričao detalje otmice, pa će po svemu sudeći odgovorni biti izvedeni pred lice pravde.

Novinar Kurir televizije Mladen Radulović razgovarao je s Novakovim ocem Zoranom Stevanićem, koji je podelio svoju bolnu priču sa gledaocima jutarnjeg programa Redakcija.

Kako bezobzirni kriminalci mogu da uvese mladi život, ubiju nadu jednom mladiću, zaviju porodicu crno, a onda izbegnu ruku pravde, svedoči kidnapovanje Novaka Stevanića, slučaja poznatog kao prva otmica Zemunskog klana.

U to vreme, Dušan Spasojević Šiptar bio je sitni kriminalac, međutim, beskompromisno je izvršavao zadatke svojih šefova i krvavim putem se peo na lestvici kriminalne piramide. Upravo on zadao je smrtne rane na duši mladog momka, koji se od toga nikada nije oporavio. Novakov otac Zoran Stevanić ispričao je šta se dogodilo kobnog dana.

- Žena i ja smo tek otputovali u Herceg Novi, a oni su ga već sutra uveče kidnapovali. On je bio u mojim kolima, pošto su njegova bila na farbanju. Parkirao je ispred, tad je to bila komanda prve armije, zgrada do Vlade, sad je to apelacioni sud, i otišao je u Sarajevsku da uzme ispitna pitanja. Kako je stao, pritračili su Radukić, Džajić, Vukojević Vuk, sa legitimacijama službe DB-a, gde je on morao da radi neku proveru, da izađe iz kola, digne ruke. Oni su pretresli kola, njemu stavili lisice, i onda sada je u najnovijoj izjavi Bajića, da je kad su krenuli, ušao u auto Spasojević. Odmah je počeo da ga ispituje gde stoji lova, udarao ga je po glavi pištoljem, vezanog dečaka - priča Zoran Stevanić.

Otmicu su izvršili tadašnji aktivni policajci, koji su Novaka predali Spasojeviću i kriminalcima, koji su ga prevezali u garažu u bloku 61.

Neki jesu, ali Bajić nije bio pripadnik MUP-a, kao ni Ristić. Vukojević Vuk jeste, ali je pokojni, Džajić jeste pripadnik, i dan-danas je u Žandarmeriji, ne znam da li radi više, on je kum čak sa Vukojevićem Vukom bio, i naravno Radukić, koji je bio inspektor, viši kakav, ne znam, u Zemunskom SUP-u, i koji je učestvovao u svemu u tome. Sada najnovije što sam video od Tužilaštva, baš se detaljno pominje da su svi oni učestvovali u tome. Ja nisam bio ubeđen u to da je i Bajić učestvovao u tom predmetu, koliko sad vidim da ga je on te noći, odnosno jutra, i vratio iz te garaže - dodaje Stevanić.

Iz stana je ukradeno najmanje 4,5 kilograma zlata i sto hiljada maraka.

- Oni su ceo stan uništli, pokidali sve, kuhinju, vrata, plakare, roletne, regale, sve su to isčupali. Našli su zlato, našli su taj sef, ali oni znaju da je morao biti neki sef ispod parketa. On im je rekao gde se nalazi, uzeli su brusiliicu, to je generalska zgrada, Požarevačka 12, sve generali u penziji koji mene znaju i vole. Ja pitam pa kako niko ne pozove policiju, kako niko ne siđe da vidi šta se noću u 1:30 seče brusilicom. Čovek koji ispod mene nije hteo da prizna, kao nisam čuo. Laže, to je čula cela zgrada kad ti brusilicom sečeš čelik. I to su oni završili, njega su ujutru pustili ponovo, to sad vidim u jednom iskazu, odveli su ga tamo kod brodogradilišta Tito i izbacili iz kola. On je imao neku siću, stopirao je neki taksi, žuti mercedes koji nikada nismo našli. On ga je odveo, pošto nema više ključ od stanu, nema gde, kod moje sestre, na Dedinje preko puta američke ambasade. Pozvali su policiju, policija je ga odvela, i mene su pozvali dole. Žena je vozila kola, otišli smo u Tivat, ja sam ušao kroz aerodrom, svo obezbedenje, kamere, ušao samavion, bez karte. Samo kažem, dete mi je kidnapovano, svi se sklanjaju, niko mi ništa nije pitao. Seo sam u avion kao da imam kartu, došao ovde, žena je već javila, sedam automobila me čekalo na aerodromu, došli smo u Požarevačku, ja imam ključ, naravno. Novaka nema, on je u gradskom SUP-u, dolazi tu ekipa, tri tehničara i još tri, četiri inspektora. A sa mnom je već sedam-osam ljudi, koji su me čekali na aerodromu, i svi su sedrli u onom kafiću u Sredačkoj, blizu policije. Neverovatno je da je policija na manje od sto metara, da niko to nije javio, da niko nije došao. Moglo je to da se spreči - ubeđen je Novakov otac.

Zemunac Nikola Bajić, sklopio je sporazom sa Tužilaštvom, pa će po svemu sudeći zločin dobiti epilog punih 27 godina kasnije.

- Na njegov predlog i usvajanje tužioca Višeg tužilaštva, on je sad postao svedok saradnik, a danas je to potvrdio i sud. Pretpostavljam da će to ubrzati završetak ovog procesa i uveren sam da on ima još neke elemente nove koje će dodati, mada je već i u ranijim postupcima on izneo niz činjenica koje su ukazivale na ovu ekipu i grupu koja tu radi. Da li će se neki novi pojaviti, nisam baš uveren, možda hoće, možda neće, ali ja pretpostavljam da će se ovaj slučaj privesti kraju, zahvaljujući ovom njegovom najnovijem dogovoru sa sudom i Tužilaštvom da bude saradnik - veruje Zoran.

Stevanić smatra da je njegovu porodicu tipovao izvesni Gagec, a da su iza svega stojale pojedine državne strukture.

- Spasojević nije voleo tog Gageca, on je odgovarao pre pet-šest godine bio je na robiji zbog ubistva Cunera, ali on nije odgovarao za ovo i nije to nikako moglo da se dokaže i poveže. Nismo imali svedoke, Simovići bi možda mogli, ali nije imala država i policija nešto interes i Tužilaštvo. Ja sam mu nekoliko navrata pomenuo tužiocoma da bi za mene bio božji sevap da se reši ko su tiperi i ko stoji iza toga. Mislim, to bi bilo jako pošteno. Nažalost, otići ćemo onaj svet, a to nećemo saznati.

Novakov otac bio je svestan rana koje je zadobio njegov sin, pre svega na duši. Pokušali su da mu spasu život, da ga pošalju u inostranstvo na školovanje, da mu skrenu misli. Nažalost, u tome nisu uspeli.

- Poznajem ja mnogo ljudi. Meni je samo strašno žao da osam meseci sa takvim vezama i tom pozicijom nismo mogli da spasimo dete. Ja sam insistirao da on ode u Ameriku, u Englesku, da nastavi tamo studije, ali prava nisu fakultet koji se može nastaviti. Tamo je drugi zakon i pravo. On je trebalo da baci tih tri godine prava i da počne ispočetka. To njemu nije bilo pristojno, ali su oni vršili strašan pritisak, oni su njega pratili. On je bio ogroman momak, 1.96, trenirao je karate od četvrte godine. Mogao je on da im pruži otpor, da se potuče s njima, ali nisam njega vaspitavao da bude kriminalac, nego da bude sportista i da bude dobar. Trenirao je i plivanje i svašta - setno priča Stevanić.

U vreme nestanka Spasojević je bio sitni kriminalac i batina u ruci mnogo jačih igrača. On nije mogao da angažuje policiju za otmicu, naročito da kasnije skrene istragu u slepu ulicu. Inspiratori otmice možda nikada neće biti pronađeni.

