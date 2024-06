KAD SAM ČUO SRCE MI SE STEGLO, UMALO NISAM PAO Rođak trostrukog ubice otkrio detalje "KUĆI JE IMAO ROBIJU, A SADA IDE NA ROBIJU"

Aleksa Milojević (22) iz Knjaževca juče je, kako se sumnja, počinio trostruko ubistvo, kada je iz lovačke puške ubio oca Predraga (60), dedu Miloša (81) i babu Sarajevku (83), a njihov rođak za Kurir nakon zločina kaže "da ne može da dođe sebi od šoka".

Podsetimo, zločin se dogodio juče nešto posle 15 sati, a osumnjičeni Aleksa je iz dedine lovačke puške ubio bolesnog oca u hodniku kuće, dok je babu i dedu ubio u dnevnoj sobi dok su gledali televizor. Nakon zločina, izašao je na ulicu i rekao šta je uradio, sačekao je potom policiju koja ga je uhapsila.

- Mi smo potpuno zanemeli... Kada su mi javili da je Aleksa ubio svoje u kući, bio sam na poslu i bukvalno mi se slošilo. Osetio sam neki bol u srcu, stezanje u grudima umalo nisam pao - kaže potresnim glasom rođak porodice Milojević i dodaje:

- Niko, verujte, niko ne bi mogao da poveruje da bi Aleksa uradio nešto loše, a kamoli ovo... Očajni smo. On je sebi uništio život, osudio je sebe na robiju, a već je kod kuće imao robiju. On je bio dečko koji je radio, brinuo se o svima njima, bili su teško bolesni i nikada se nije predavao. Znao je da se požali, ali nije odustajao od borbe za njih, a opet on je tako mlad i ozbiljno se uhvatio u koštac sa svim nedaćama koje mu je život servirao.

Kako nam je potom objasnio rođak, on nikako ne opravdava ovo što je osumnjičeni uradio.

- Neću nikog da branim, zločin je zločin, ali njega je sigurno muka naterala. Aleksin otac, Peđa šlogirao se pre tri godine i teško su to podneli i jedan i drugi. Aleksa se trudio oko njega, ali je Peđa znao da popije iako je pio terapiju. Sve bi mu se pomešalo i znao je da bude jako naporan, loš i bezobrazan prema njemu - kaže rođak i dodaje:

- S druge strane, baba i deda su se nekako navikli da im Aleksa pomaže i da je uvek tu za njih, pa kad bi imao neke svoje obaveze znali su da ga grde i kinje. Nisu shvatali da je on samo dete, koje živi sa troje ljudi koji su bolesni. Nekako su tu njegovu dobrotu i iskorišćavali.

ubijeni predrag milojević

Kako je potom naveo rođak, on ne zna tačan razlog zbog kog je Aleksa počinio zločin, ali navodi da sada više ni bitno jer njih nema. Takođe, rođak je rekao i da je Aleksina životna priča tužna, kao i da ga je majka ostavila nakon što se razvela od njegovog oca.

Pa da podsetimo, osumnjičeni Aleksa Milojević je, kako smo ranije pisali, priznao "da je zločin počinio jer nije mogao više da se brine o njima." Osumnjičeni je nakon masakra izašao iz kuće i kada je naišao na komšije rekao im je: "Ja ih pobi", a kada je komšinica upitala: "Kako ih pobi?", on je odgovorio: "Tako, puškom."

