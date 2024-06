"U SLUŽBENOM AUTOMOBILU PRONAĐEN OGROMAN BROJ DNK TRAGOVA" Najnovije informacije u vezi Danke Ilić: Ovo je otežavajuća okolnost!

Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, Miodrag Canović, koje vodi istragu o ubistvu u Banjskom polju kod Bora, kaže za Kurir "da tužilaštvo u ovom trenutku ne zna kakva će optužnica protiv Srđana Jankovića biti podignuta".

Detaljnije o najnovijim informacijama u vezi sa slučajem ubistva Danke Ilić izneo je Rajko Nedića, glavni urednik Kurira, kada je gostovao u "Pulsu Srbije".

02:33 U SLUŽBENOM AUTOMOBILU PRONAĐEN OGROMAN BROJ DNK OTISAKA Najnovije informacije u vezi Danke Ilić: Ovo je otežavajuća okolnost!

- Zanimljivo da su njih dvojica dali istovetne izjave, odnosno da su vozili, udarili dete, te da je suvozač usmrtio i odvukao dete na deponiju. Tako da će biti interesantno ako bude podignuta optužnica koju će sudija odluku da prihvati. Otežavajuće okolnosti za istragu su to da telo još uvek nije pronađeno, imamo tu novu izjavu Sređana Jankovića i činjenicu da najverovatnije DNK tragova nema ni na samoj spoljašnosti, ni u unutrašnjosti vozila. Prvo treba da se podigne ta optužnica, istraga je i dalje u toku, bilo je 20 svedoka, zaista su pregledali više od 200 snimaka automobila, jedno hiljadu SMS poruka, GPS i ostale lokacije na kojima su bili telefon i službeni auto. Takođe, koliko sam čuo, taj DNK još nije gotov jer se čeka izveštaj i dlake ostataka kose u samom automobilu. To je otežavajuća okolnost jer je nedelju dana posle zločina za koje policija tvrdi da su osumnjičena dvojica radnika vodovoda, mnogo ljudi vozilo, znači to je službeni auto koji je vožen tih nedelju dana, i unutra je nađen ogroman broj DNK-a, otisaka, među kojima i kose.

- Tako da ćemo videti da li će eventualno tu da bude DNK kose. U svakom slučaju, to je možda otežavajuća okolnost za istragu, ali u policiji, mi smo to već pričali, tvrde i dalje da imaju dovoljno razloga za optužnicu, to je i priznanje obojice, najpre, a kasnije potvrda drugog osumnjičenog. Policija tvrdi da ima kompletne dokaze da su oni ustvari izvršili taj zločin, ali, nažalost, telo još nije pronađeno.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:50 Kuća i put na kojem je nestala Danka Ilić