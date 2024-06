ALEKSI JE "PUKAO FILM" JER MU NISU DOZVOLILI DA DEDU SMESTI U DOM: Kućna pomoćnica porodice Milojević o masakru u Knjaževcu!

Knjaževac je još uvek u šoku zbog poteza Alekse Milojevića (22) iz Knjaževca koji je u četvrtak popodne ubio oca Predraga (60), babu Sarajevku (83) i dedu Miću (81) u porodičnoj kući u Knjaževcu. On je priznao zločin, a ceo jugoistok Srbije se pita zašto je to učinio, pogotovu što svi kažu da je bio dobar i vredan momak.

Razloge za to otkriva njihova kućna pomoćnica, baka Sneža, koja je za Kurir rekla da pretpostavlja da je "Aleksi pukao film kada mu baka Sara nije dozvolila da deda Miću smesti u dom".

- Baba je bila malo teške naravi, volela je da bude po njenom. Deda je bio bolestan od demencije i Aleksa je živeo u atmosferi gde se već godinama priča samo o bolesti! Pa, još i kada mu je šlogirao otac... Aleksa je skroz bio potišten. Ne mogu da se načudim da onakvo dete, onako dobar momak uradi to što je uradio. Ne znam šta mu je i gde mu se dogodio taj prekid filma u glavi. Ja sam ga odmenjivala kad god sam mogla, dedu sam brisala i podizala kad padne iz kolica. Deda je radio neke grozne stvari koje ne mogu ni da pomenem jer je njegova bolest zahtevala angažovanje 24 sata! Nekad je Aleksa znao da mi kaže: "Jao, baba Snežo, dođe mi da odem negde u svet", a ja mu onda predložim da izađe negde s društvom, a ja ću da ga menja. I tako bi ponekad bilo, ali nisam mogla uvek - ispričala je Kuriru ova žena.

Kućna pomoćnica Sneža foto: Kurir televizija

Aleksa je od takvog života mogao malo da predahne kada je bilo sređeno da deda Mića ode u dom, ali baba Sarajevka to nije dozvolila.

- Ona se tome usprotivila. Stalno je bilo nesuglasica jer je baba stalno naređivala Aleksai kako treba da radi. On bi je nekada poslušao, nekad bi "pukao", pa joj odbrusi i izleti iz kuće da se smiri. Ja sam tri godine radila kod njih i baba Sarajevka mi je rekla još na početku: "Ti si plaćena da radiš, ne da mi se mešaš u kuću i da daješ neke savete". Nisam smela reč da kažem, zavisila sam od tog dinara, ali u poslednje vreme mi je bilo mnogo žao Alekse. Nije bilo fizičkih sukoba, ali baba je volela da naređuje. Kad mu kaže da je nešto crno, on mora da se složi, iako je to belo. I uopšte cela situacija je bila teška. Deda je bio bolestan, pljuvao svud redom, baba nedokazana, otac šlogiran, strašno... Aleksa, nije on zaslužio da trune u zatvoru, ali eto šta je uradio. Bog neka me krivi, ali ja mislim da je uzrok svemu što baba nije dala dedu u dom, da malo olakša situaciju. I Aleksa se tu skroz poremetio jer nije video kraj svojoj muci - ispričala baka Sneža za Kurir.

Miloš i Sarajevka Milojević foto: Privatna Arhiva

Da podsetimo, Aleksa Milojević je uhapšen zbog sumnje da je u četvrtak hicima iz dedine lovačke puške ubio oca, babu i dedu.

Predrag Milojević foto: Facebook

Na saslušanju je priznao zločin, ali je rekao da će odbranu dati naknadno jer je "pod velikim stresom". Njemu je posle saslušanja određen pritvor do 30 dana.