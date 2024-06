"GIŠKU UBIO NJEGOV RATNI DRUG!" Bivši radnik DB-a tvrdi: Upucan je sa strane kad je krenuo u bitku, ZNA SE KO JE BIO PORED NJEGA!

Dan bezbednosti u Jugoslaviji za vreme komunizma obeležavan je tradicionalno 13. maja u znak sećanja na dan kada je 1944. godine formirano Odeljenje za zaštitu naroda.

Obaveštajna i kontraobaveštajna služba države u nastajanju napravljena je po nalogu vrhovne komande Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije na oslobođenoj teritoriji dok je Drugi svetski rat još trajao.

To znači da su im zadaci bili usmereni i ka unutrašnjim i ka spoljnim neprijateljima. Posle raspada Jugoslavije i formiranja nezavisnih država svaka je formirala zasebnu obaveštajnu službu.

On je bio deo sistema kao agent-obaveštajac, kontraobaveštajac i onaj koji regrutuje ko će u inostranstvu da prati hrvatsku i četničku emigraciju.

Gost emisije Crna hronika na Kurir televiziji bio je Radomir Pavićević Grof, bivši pripadnik specijalne treće službe ili pripadnik službe državne bezbednosti.

Tvrdi da su kriminalci počeli da se regrutuju u službu od trenutka kada je za šefa policije postavljen Stane Dolanc.

- Pre nego što je Dolanc došao nisu se regrutovali kriminalci. Kad je on postavljen pozvali su Gišku, Arkana, Lainovića...

O Branislavi Lainoviću izrazio se veoma negativno, a potom izjavio da je on ubio Đorđa Božovića Gišku:

01:42 GIŠKU JE UBIO NJEGOV RATNI DRUG! Bivši radnik DB-a tvrdi: Upucan sa strane kad je pozvao u boj, a ZNA SE KO JE BIO PORED NJEGA!

- Taj Lainović je bio jedna bitanga. On je ubio ovoga Gišku. Kad su krenuli u napad, Giška je digao ruku, pušku je digao i viknuo: "Za mnom braćo!" U tom momentu ga je pogodio metak, a pored njega je bio Lainović. Pogodio ga je metak sa strane i to metak od pištolja. Ima li to u zvaničnom izveštaju? Ima da je prostrelna rana sa strane - rekao je Pavićević i dodao:

- Ustaše nisu bile sa strane. Bili su napred i to daleko. I kako baš njega da prostreli metak, a bilo je ispred njega ljudi. To govori da ga je Lainović ubio. A to mi je posvedočio i čovek koji je bio tamo sa njima.

