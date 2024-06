UČENICE (7) DOŽIVLJAVALE PAKAO U ŠKOLI, UČITELJ IH GODINAMA UZNEMIRAVAO! Potresna ispovest majke: Dodirivao ih na "skriveno mesto"

Žena (identitet poznat redakciji) iz okoline Despotovca, majka sada već četrnaestogodišnje devojčice, za Kurir je ispričala da je njena ćerka, zajedno s još dve drugarice iz odeljenja, tri godine trpela polno uznemiravanje od učitelja! Iako je slučaj prijavila policiji pre pet godina, on je tek sad dobio epilog tako što je osuđen na dve godine zatvora!

U svojoj potresnoj ispovesti o mukama i nedaćama kroz koje prolazi njena porodica, ona je rekla da je njena ćerka krenula 2017. godine u prvi razred, ali da je ona za polno uznemiravanje, kojem je njena ćerka bila izložena, saznala tek kad joj je ćerka bila u trećem razredu!

- Moju ćerku i njene dve drugarice, koje su tada imale sedam godina, učitelj je polno uznemiravao od prvog razreda, ali mi smo to saznali sasvim slučajno tek kada sam prisustvovala razgovoru o njihovom učitelju koji se, kako sam tada čula, neprimereno ponašao na časovima i uznemiravao jednu od devojčica s kojom je moja ćerka išla u razred. Sve me je to uznemirilo i kada sam došla tog dana kući, odmah sam razgovarala sa ćerkom, da bi mi ona na kraju ispričala šta se zapravo dešavalo iza vrata učionice - počinje ona priču za Kurir.

Dodirivao ih dok su odgovarale

Ona dodaje da joj je ćerka ispričala da se ista stvar ponavljala svaki put kada bi izašle pred tablu da odgovaraju.

- Rekla mi je da ih je učitelj dodirivao na "skriveno mesto", misleći na polni organ, da ih je grlio, otkopčavao i zakopčavao šlic... Meni je bilo jezivo sve što sam čula, a mogu da zamislim kako je bilo njima u tom uzrastu koje nisu znale šta sve to znači - ispričala je.

Kako nam je dalje rekla, devojčice su o ovome razgovarale samo između sebe, znajući da je to nešto loše i strašno, međutim, zbog sramote koje su doživljavale nikome od starijih nisu govorile o tome. Majka kaže da su je najviše pogađale rečenice kada joj je ćerka ispričala kako su dani prolazili u strahu i da su jedna drugu tešile rečima "proći će posle još ovog časa".

foto: Shutterstock

Prema njenim rečima, teret koji nosi njena ćerka je prevelik, pogotovo kada je reč o posledicama i traumi koju je doživela, međutim, ona se, kako kaže, nada da će pravda biti zadovoljena, iako ne postoji adekvatna kazna za počinjeno delo.

- Od trenutka saznanja, borimo se s ovim punom snagom, u radu sa psihologom i razgovoru sa ćerkom, svesna sam da ima posledica, ali neću stati jer o ovome ne sme da se ćuti, kao što ne sme više nikada da se ponovi - rekla je i dodala da joj je najbolnije to što je njenom detetu uništio detinjstvo čovek koji je trebalo da bude, ne samo predavač, nego i pedagog i uzor svoj toj deci.

Tek sada osuđen Kroz potresnu ispovest o agoniji kroz koju ova porodica već godinama, majka devojčice je ispričala sa čime su se sve suočavali nakon što je ona, kao roditelj, reagovala na ono što se dešavalo njenom detetu. - To je trajalo godinama, iz straha i sramote, neznajući šta joj se dešava, o tome nikome nije govorila. Suđenje nasilniku je trajalo godinama, a mi smo za to vreme prolazili pakao. Devojčice su ispitivane skoro deset puta - kaže žena. Odmah po saznanju, roditelji tri devojčice koje je učitelj polno uznemiravao prijavile su slučaj, međutim, suđenje je trajalo unedogled s obzirom na to da je pakao otpočeo s početkom drugog polugodišta prvog razreda, a trajao sve do kraja trećeg kada je sve isplivalo na površinu. - On je već jednom osuđivan, ali je nakon podnete žalbe, sud odlučio da vrati na sam početak u nameri da prikupi još dokaza, kao da nije bilo dovoljno sve kroz šta prolazimo. Suđenja su se redom odlagala iz razloga što je on redovno dostavljao opravdanja od privatnog lekara, gde navodi da ima anksioznost i strah od sudije - dodaje majka i govori da je učitelj tek 5. juna ove godine osuđen na kaznu od dve godine zatvora.

foto: Shutterstock

Ljudi osuđuju roditelje koji se bore za svoju decu?!

Majka devojčice je rekla da odnedavno predaje u istoj školi u kojoj se sve dešavalo i da ne može da veruje da postoje ljudi koji osuđuju njenu borbu za istinu i pravdu.

- Ovo je malo mesto, ljudi non-stop govore, posmatraju i osuđuju, a najgore je što su roditelji, koji se bore za svoju decu, na crnoj listi! Niko ne razume koliko je teško sve ovo s čime se borimo jer se ne dešava njima, nego nekome drugom - ispričala je naša sagovornica i dodala da je čak doživela da supruga osušenog učitelja pokreće peticiju kako bi njenog muža oslobodi optužbi, što je, naravno, s razlogom, prekinuto.

Bonus video:

01:35 NASILJE ĆE SE UMNOŽAVATI JER NIŠTA NE RADIMO! Pedagog Nataša Andonovski pesimista po pitanju iskorenjivanju problena