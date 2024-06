IZA TROSTRUKOG UBISTVA U KNJAŽEVCU KRIJE SE MNOGO DUBLJI PROBLEM! Aleksa nije mogao da se izbori sa ovim i rešenje našao u nasilju

U četvrtak popodne 6. juna u porodičnoj kući u Knjaževcu, Aleksa Milojević (22), kako se sumnja, ubio je bolesnog oca Predraga (60), babu Sarajevku (83) i nepokretnog dedu Miloša (81). Okolina Knjaževca još uvek je u šoku zbog Aleksinog poteza, međutim slučaj koji je uznemirio čitavu javnost, posebno je specifičan iz razloga što o mladiću Aleksi Milojeviću koji je počinio jezivi zločin, komšije imaju samo reči hvale.

Stoga je jasno da problem zazire mnogo dublje ispod površine, o čemu smo razgovarali sa prof. dr Zoricom Mršević sa Fakulteta za evropske pravno-političke studije.

Nema ko da brine o starim licima

S obzirom na to da se nešto ranije za Kurir oglašavala i kućna pomoćnica ove porodice, baka Sneža, koja pretpostavlja da je "Aleksi pukao film kada mu baka Sara nije dozvolila da deda Miću smesti u dom", iza celog zločina, očigledno se krije mnogo dublji problem.

Naime, s jedne strane bolest dede Miloša zahtevala je angažovanje 24 sata, dok s druge, baka Sneža veruje da je pritisak koji je trpeo Aleksa rastao svaki put kada baka Sarajevka nije dozvoljavala da se pomene odlazak u dom za stare.

Jedan problem povlači drugi

- Ovo je klasično muško nasilništvo. Uvek se pitamo šta je s tim muškarcima, nije to samo nasilje nad ženama, već i nad drugim članovima porodice, očigledno smo negde zakazali kao društvo. Nismo decu naučili da nasilje nije rešenje svakog problema. S druge strane, nerešeno je pitanje zbrinjavanja starijih, pogotovo u manjim mestima nema adekvatnog rešenja za to, pa se cela porodica muči i neko na kraju uradi nešto ovako - rekla je prof. dr Mršević, navodeći da ne vidi nijednu drugu opciju, osim da osobe koje probleme rešavaju silom, dobiju doživotnu kaznu zatvora s obzirom na počinjeno delo.

Kako je naša sagovornica istakla, pitanje koje je načeto ovim trostrukim ubistvom, dublje je nego što nam se čini, pogotovo što jedan problem povlači drugi za sobom, dok se kvalitetno rešenje ne nazire.

- Postoji mnogo drugih društvenim problema sa kojima se suočavamo, ali zaista zbrinjavanje starijih je sve uočljiviji. Živi se duže, nacija smo koja stari, ne može se to rešiti tako što će mlađi članovi preuzimati potpunu brigu na sebe. Živimo u modernom društvu gde porodice ne žive u porodičnim zadrugama, a plaćati to je jedna od najskupljih usluga, stoga, iako je zabrinjavajuće, ne čudi što je došlo do nečega ovakvog - zaključila je naša sagovornica.

Podsećanja radi, Aleksa Milojević je uhapšen zbog sumnje da je u četvrtak hicima iz dedine lovačke puške ubio oca, babu i dedu. Na saslušanju je priznao zločin, ali je rekao da će odbranu dati naknadno jer je "pod velikim stresom". Njemu je posle saslušanja određen pritvor do 30 dana.