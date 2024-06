SRPKINJA KOJA JE POGINULA U GRČKOJ BILA TRUDNA: Porodica iz Srbije imala stravičan udes, poznanici otkrili NOVE DETALJE

Državljanka Srbije (34) koja je 5. juna poginula u saobraćajnoj nesreći u Grčkoj, u kojoj su joj povređeni muž (41) i sin (2), bila je u drugom stanju, ispričali su za Kurir njeni poznanici.

Podsetimo, porodica iz Srbije bila je na letovanju, a žena je nastradala u direktnom sudaru njihovog automobičla "škoda", beogradskih tablica, i lokalnog gradskog autobusa na putu Katerini - Paralija.

- Žena je dan nakon udesa podlegla povredama u grčkoj bolnici Katerinis, dok su njen suprug i dete transportovani u bolnicu u Solunu. Oni nisu životno ugroženi i trebalo bi uskoro da napuste bolnicu. Mušakrac ima prelome, a dečačić je zadobio povrede glave - kaže naš izvor i dodaje da je do ove nesreće, kako se sumnja, dovela loša saobraćajna signalizacija.

- Sumnja se semafori na raskrsnici nisu bili sinhronizovani, odnosno da se u isto vreme upalilo zeleno svetlo i za "škodu" i za autobus. To je dovelo do neizbežnog sudara - navodi izvor i dodaje da je tragičbnim posledicama sudara doprinelo i to što je vozač autobusa vozio brže od dozvoljenog.

- Autobus je išao 40 kilometara na čas više nego što je dozvoljeno na taj deonici. Od siline udarca "škoda" se nekoliko puta okrenula, a dečak koji je bio u svom sedištu, je tokom okretanja ispao iz njega- rekao je sagovornik.

Poznanici Neplanirano otišli na letovanje Poznanici tročlane porodice rekli su za Kurir da su zanemeli nakon strašnih vesti iz Grčke. - Oni su otišli na to letovanje na poziv babe i dede koji su otišli nekoliko dana ranije. Zvali su ih i rekli im da je prelepo i da bi im se mogli pridružiti. Ona samo što je bila odradila neke preglede i testove koje trudnice inače rade i rešili su da idu malo da se opuste - kaže poznanik. Kako dalje navodi izvor, nesreća se dogodila u trenutku kada su iz smeštaja krenuli negde kolima. - Do udesa je došlo oko 10.30 sati, ma samo što su izašli i krenuli u obilazak - kaže naš sagovornik.