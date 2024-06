"ALEKSA IM JE BIO SVE NA SVETU, NEGOVAO IH JE..." U Knjaževcu žale žrtve, ali i mladića (22) koji je počinio krvavi pir

Troje Milojevića koje je 6. juna lovačkom puškom usmrtio Aleksa Milojević (22) verovatno će biti sahranjeni u subotu 15. juna, saznaje Kurir na knjaževačkom groblju koje se nalazi prekoputa kuće ove nesrećne porodice.

U Knjaževcu i okolini ne prestaje neverica zbog nezapamćeno krvavog čina gde je Aleksa Milojević (22) ubio oca Predraga (60), babu Sarajevku (83) i dedu Miloša (81) u njihovoj porodičnoj kući.

- Oni će biti sahranjeni u ovoj kapelici okrečenoj u žuto. Oni su tu nešto prepravljali, i znam da je deda Mića tražio, onako u šali, da bude bliže česmi, ako mu se pripije voda. Za sada nema čitulja po Knjaževcu jer se čeka Predragov brat, Nenad da odluči i reguliše neke stvari. Tu se pojavi jedan njihov rođak iz okoline Knjaževca, a sa strane Sarine familije, ali on čovek ne može sam sve to da iznese. Kažem planira se u subotu da bi se ujedno održalo i opelo za pravoslavni običaj "prva subota". Sve je to pod znakom pitanja, ako se obave svi administrativni poslovi, možda se i zakaže sahrana za pet dana - rekli su nam na knjaževačkom lokalnom groblju.

foto: Kurir/M.S., Drustvene Mreže

Tela ove porodice su za sada u hladnjači jednog pogrebnog preduzeća. U Knjaževcu i okolini ne prestaje čuđenje, ali i tugovanje za sudbinom ovog momka kome je mnogo toga "prekipelo" pa se odlučio na najgori mogući čin.

- Je l' verujete da ne mogu da se saberem već četvrti dan. Žao mi je što su na taj način okončali ljudi, ali suze ne mogu da osušim za momka Aleksu. Pa tako divan mladić će sada da ima život koji nije zaslužio. On je toliko vredan i radan, da je išao u drva, iako imaju para i za tim nije bilo potrebe. Pre mesec dana je jednom drugaru ceo dan pomagao da se raščisti put oko mog sela Tiovac, tu nadomak Knjaževca. Zaista, ali zaista mi je žao što se sve tako dogodilo - ispričala nam je jutros jedna komšinica iz Ulice Branka Cvetkovića u Knjaževcu.

Nad sudbinom ovog momka mnogi tuguju u Knjaževcu jer nema čoveka koji je posumnjao u njegovu dobrotu.

Baka Sara i deka Mića su mu bili bolesni duže vremena, a onda se i otac šlogirao pre godinu dana.

Aleksa im je bio sve na svetu jer im je trebala nega. Kako su nam svedočili Knjaževčani, on ih je i kupao i presvlačio i sve radio oko njihove nege.

Onda se za deda Miloša našlo mesto u domu, ali baka nije davala da čovek koji boluje od demencije tamo bude smešten.