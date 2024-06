"3 GODINE JE PIPKAO MOJE DETE, A OSUĐEN JE NA SAMO 1 GODINU" Otac očajan posle presude u Rumi! BUDI SE NOĆU, PLAČE I TEŠKO DIŠE...

Muškarac (42) iz Rume osuđen je na godinu dana kućnog zatvora nakon što je pre nedelju dana sklopio sporazum sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Rumi i priznao da je godinama seksualno uznemiravao svoju pastorku (12). Na teret mu se stavlja krivično delo nedozvoljene polne radnje.

Prema rečima oca žrtve (ime i prezime poznato redakciji), njegova ćerka je poslednje tri godine u više navrata bila napastovana u kući u kojoj je živela sa majkom i očuhom.

Smišljeno radio

- Ogorčen sam. Kako neko ko je dodirivao moje dete može da dobije tako blagu kaznu i to nakon što je moja ćerka za ceo život oštećena - kaže za Kurir otac devojčice i objašnjava na koji način je okrivljeni seksualno zlostavljao pastorku.

- Taj čovek je godinama pipkao moje dete. Svaki put bi je napao kada bi bili sami kod kuće, uvek je gledao da moja bivša partnerka ne bude u njihovoj blizini. Smišljeno je sve radio, a od nje je tražio da mu radi neke grozne stvari. Znao je da uđe u njenu sobu dok spava i da je dodiruje. Naježim se kad pomislim na sve te gadosti - kaže uznemireni otac.

Kako dodaje, njegova bivša partnerka pozvala ga je 1. maja nakon dugogodišnjeg izbegavanja i rekla da postoji problem vezan za njihovu ćerku.

- Bivša ima problema sa okrivljenim i u nekoliko navrata je i bežala od njega, ali mu se na kraju uvek vraćala. Kako mi je tada rekla, devojčica je popustila u školi, a navela je i "da mora da proveri neke informacije i ukoliko su one tačne da li ću stati iza nje i podržati je" - kaže on i dodaje da je potvrdno odgovorio s obzirom na to da se radi o njegovom detetu.

- Jedna osoba joj je rekla da je videla kako njen muž dodiruje našu ćerku i da to nije prvi put. Javila mi se ubrzo nakon toga, ispričala mi je sve, a onda smo zajedno otišli u policiji i prijavili slučaj - opisuje naš sagovornik kako je saznao za pakao kroz koji mu prolazi maloletna ćerka.

Budi se noću i plače

Devojčica je zatim, kako kaže, poslata na lekarski pregled koji je utvrdio da nije bilo silovanja.

- Dete mi na svu sreću nije silovano, ali je preživelo pakao. Budi se noću, plače, ustane i teško diše. Nije joj lako, ali smo sada zajedno nakon toliko godina i učiniću sve da joj pomognem - kaže sagovornik i dodaje da se sa bivšom partnerkom sporazumno dogovorio oko starateljstva i da je devojčica od sada kod njega.

- Ćerka je kod mene i imamo dobar odnos, kao da smo ceo život živeli zajedno. Srećan sam što smo zajedno i nadam se da ćemo zajedno pregurati ovaj period koji želimo što pre da zaboravimo - ističe on.

Ovaj otac kaže da mu je strašno što je neko dobio tako malu kaznu za ovo što je uradio jednom detetu.

- Kazna je preblaga, a dete je obeleženo i istraumirano za ceo život i pitanje je kako će se to odraziti na njeno odrastanje - zaključuje zabrinuti i ogorčeni otac.

Bilo joj je teško Nije volela da ostaju sami Naš sagovornik kaže da je devojčici bilo jako teško da prizna šta se desilo. - Pokušavali smo na sve načine da dopremo do nje, da nam se nekako otvori i ispriča šta joj je taj čovek sve radio. Na kraju je uspela nekako da nam objasni šta se dešavalo kad bi ostali sami. Nije volela da ostanu sami jer je znala šta će se desiti - kaže otac koji je ljut nakon presude okrivljenom.

