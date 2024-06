POTRAGA ZA NIŠLIJOM I DALJE TRAJE Kurir na mestu misterije: Zatekli smo vrlo neprijatnu situaciju, OVO SU REKLI PRIJATELJI

I dalje traje potraga za četrdesetogodišnjim Nišlijom koji je nestao na izletištu Bojanine vode. Poslednji put viđen je u ponedeljak oko pola sedam kod planinarskog doma gde je parkirao automobil.

Pored policije, vatrogasaca i Gorske službe spasavanja uključili su se porodica i prijatelji, a nove detalje iz Niša iznela je novinarka Kurira Emilija Andrejević.

01:50 NESTANAK NA IZLETIŠTU BOJANINE VODE! Kurir na mestu misterije: Zatekli smo vrlo neprijatnu situaciju, OVO SU REKLI PRIJATELJI

- Mi smo juče na teren, odnosno na izletište Bojanine vode stigli oko 13 časova. Tada smo zatekli jednu vrlo neprijatnu situaciju gde su stajali njegovi roditelji, porodica, prijatelji, ali i brojne ekipe Gorske službe za spasavanje vatrogasaca kao i policije. Nas su zaustavili kod planinarskog doma gde je njegov automobil bio parkiran. Ono što smo saznali u razgovoru sa njegovim prijateljima jeste to da je reč o iskusnom planinaru i da mu nije prvi put da dolazi na ovo izletište. Međutim, neobično je bilo to što je on ovoga puta došao sam. Kako saznajemo, došao je direktno s posla kada se oko 12 časova prethodnog dana javio svojoj supruzi i rekao da neće ići po sina u školu. Sve to ukazivalo je da se nešto neobično dešava, ali više informacija o tome nismo mogli da dobijemo.

Uz pomoć pametnog sata lociran automobil, ali ne i iskusni planinar:

- Sve što smo saznali jeste da je poslednji put viđen oko 18:30 kada ga je video meštanin koji je kosio travu i nakon toga mu se gubi svaki trag. Uz pomoć pametnog sata koji je bio povezan sa njegovim automobilom saznali su njegovi prijatelji i rodbina gde se on tačno nalazi, odnosno njegov automobil. U razgovoru sa njegovim ocem saznali smo da nije imao ništa zbog čega bi on mogao da se oseća loše i bude spreman na korak da ode sam tuda. Međutim, na automobilu nema nikakvih tragova obijanja ili bilo kog nasilništva. Što bi značilo da je on došao tu svojom voljom i izašao iz auta. Ono što je posebno interesantno u ovom trenutku jeste to da su oba njegova telefona ostala u automobilu. U momentu kada smo bili na terenu, policija još uvek nije izvršila uviđaj samog automobila i nisu imali rezultate otisaka prstiju na istom.

