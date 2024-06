KURIR OTKRIVA! OVO JE VOLONTER OSUMNJIČEN ZA SMRT 120 PASA: Sumnja se da danima nije hranio kučiće koji su umrli u najgorim mukama

Saša Dragucanović iz Velikog Gradišta uhapšen je zbog sumnje da je kao volonter u jednom udruženju za pomoć psima u tom gradu, nebrigom i zanemarivanjem doprineo da ugine 120 pasa, a njih 12 bude u teškom stanju, saznaje Kurir.

Da podsetimo, da su psi uginuli saznalo se pre nedelju dana, kada je predsednica tog udruženja B. S. iz Velikog Gradišta prijavila policiji da je u impovizovanom prihvatilištu uginulo 120 pasa, a da ima i nekoliko životinja koje su u teškom stanju.

- Nakon prijave policija je u saradnji sa nadležnim Osnovnim javnim tužilaštvom u Velikom Gradištu tokom dosadašnje istrage utvrdila da je navodno, vlasnica B. S. od aprila meseca nije posećivala prihvatilište za životinje - kaže naš dobro obavešten izvor i dodaje:

- Utvrđeno je da je vlasnica B. S. imala nekih zdravstvenih i porodičnih problema od aprila i da nije brinula o životinjama i da ih nije posećivala, a da je potpunu brigu o psima preuzeo volonter Saša Dragucanović koji joj neko vreme pomaže u prihvatilištu.

Kako objašnjava naš sagovornik, dosadašnja istraga utvrdila je da je osumnjičeni zanemario životinje.

- Sumnja se da volonter danima nije dolazio u prihvatilište, da ih navodno, nije hranio, davao im vode... Takođe, psi su bili u kavezima i bukvalno su umirali od gladi i žeđi... Nebriga o psima je najverovatnije dovela do ovako jezivog slučaja gde je za tako malo vreme na jednom mestu preminulo toliko životinja - kaže naš izvor i objašanjava da su nadležni angažovali i veterinare.

- Osumnjičenom Saši Dragucanoviću određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja. Osumnjičeni će zatim biti saslušan u nadležnom tužilaštvu. Dragucanoviću za ovo krivično delo preti i do tri godine zatvora. Nadležno tužilaštvo će u toku istrage podneti i prekršajnu prijavu protiv vlasnice prihvatilišta i to zbog propusta.

Pored istrage koja se vodi protiv osumnjičenog volontera, paralelno se vodi i finansijska istraga vezana za vlasnicu prihvatilišta B. S. iz Velikog Gradišta.

- Prihvatilište za pomoć psima osnovano je 2013. godine, a tokom dalje istrage proveravaju se i finansije tog uduženja, kao i da li je bilo nekih malverzacija - navodi naš izvor.

