BIVŠA UČENICA ŠKOLE U ZEMUNU ULETELA NA ČAS, PA ZLOSTAVLJALA ĐAKE Tukla ih i snimala kako leže na podu: Htela da ih BODE MAKAZAMA

U OŠ "Majka Jugovića" u Zemunu u Beogradu došlo je do vršnjačkog nasilja kada je bivša učenica došla u školu i verbalno i fizički napala petoricu učenika sedmog razreda. Takođe je pretila da će jednu učenicu izbosti makazama, saznaje MONDO od Zorice, majke jednog od napadnutih đaka.

"Do vršnjačkog nasilja je došlo zbog situacije koja se desila na času fizike. Jedna devojčica i dečak su se posvađali na času. Dečak je rekao nastavnici fizike da 'tetka treba da ućuti', misleći na devojčicu. Čas se završio i počelo je fizičko. Na taj čas je došla devojčica koja je ranije išla u školu 'Majka Jugovića'", započela je razgovor sagovornica.

Čas fizičkog se održavao u školskom dvorištu. Prema rečima Zorice bivša učenica je prišla dečaku i pitala ga koga naziva tetkom. Nakon toga ga je, kako je ispričala, nekoliko puta šutnula. Zahtevala je od njega da ga snimi kako se izvinjava i da prizna da je majmun. Pretila je da će snimak da objavi na društvenim mrežama.

"Dečak je uspeo to da izbegne. Nakon toga je došla kod mog sina i rekla mu da će da ga snimi kako se izvinjava i govori da je majmun. Ucenila ga je da to uradi i rekla mu da ga neće udariti ako to učini. Moj sin je pristao jer nije želeo da udari devojčicu kako bi se odbranio. Kad ga je snimila, lupila mu je šamar. Inače, pre toga ga je gurnula na ogradu i zapretila mu da će ga prebiti njeni drugari koji treniraju kik-boks a koji idu u srednju školu", ispričala je i dodala da veruje da je bivša učenica došla u školu nakon što ju je pozvala devojčica koja je imala sukob tokom časa fizike.

Nakon što je izvršila nasilje nad sinom naše sagovornice, devojčica je istu stvar ponovila sa još dvojicom dečaka. Takođe je i njima govorila da će snimke da objavi na mrežama.

"Zatim je prišla petom dečaku i rekla mu da legne na pod. Kazala mu je da će da ga snimi kako se izvinjava dok leži na podu i da neće da ga napadne. Naterala ga je da kaže da je majmun a onda je počela da ga šutira na podu. Kad je završila sa njim, tražila je da dođe jedna devojčica kako bi i nju pretukla", kazala je.

Prema rečima sagovornice, devojčica nije došla, a onda je bivša učenica ušla u školu i počela đacima da traži makaze govoreći da će da je izbode.

"Tokom nasilja, devojčica je govorila da je ne zanima šta će sa njom biti i da joj niko ništa ne može i da neće biti kažnjena. Ponavljam, to se sve dešavalo na času fizičkog a nastavnika nije bilo u blizini. Đaci su ostali sami. Takođe nije bilo ni čuvara. Moram da naglasim da je ta devojčica pravila probleme u školi i dok je u nju išla", zaključila je razgovor za MONDO Zorica, majka jednog od napadnutih đaka.

Direktorka potvrdila da je obaveštena o vršnjačkom nasilju

Direktorka OŠ "Majka Jugovića" Ana Lukić potvrdila je za naš portal da je obaveštena da je u školi došlo do vršnjačkog nasilja i da škola postupa po Zakonu.

"U postupku smo prikupljanja svih informacija. Obaveštena je spoljna mreža, bavimo se tim slučajem. Imali smo jutros jedan sastanak, uskoro ćemo imati drugi. Sve radimo po protokolu. Ja sam za situaciju saznala sinoć u 23 časa preko poruke i od jutros se bavimo time", kazala je direktorka škole.

