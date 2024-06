UŠLA U ŠKOLU I TRAŽILA MAKAZE DA IH IZBODE! Srednjoškolka zlostavljala osnovce: Terala ih da rade OVO dok snima, RAZLOG BIZARAN!

Juče se dogodilo još jedno vršnjačko nasilje, ovog puta u Zemunu, u dvorištu osnovne škole.

U OŠ "Majka Jugovića" kraj Zemunskog parka, bivša učenica je u dvorištu škole verbalno i fizički napala petoricu đaka, a jednoj učenici pretila da će je izbosti makazama.

Detalje ovog slučaja, u jutarnjem programu Kurir televizije, iznela je novinarka Tamara Stanković.

02:30 UŠLA U OSNOVNU ŠKOLU I TRAŽILA MAKAZE DA IH IZBODE! Srednjoškolka zlostavljala osnovce u dvorištu: Terala ih da rade OVO dok snima

Ona je odgonetnula kako je došlo do ovog incidenta, kao i to da li je škola preduzela određene korake:

- Zapravo, jedna rečenica je dovela do ovog incidenta, odnosno vršnjačkog nasilja. Naime, na času fizike učenika sedmog razreda, došlo je do kraćeg verbalnog okršaja dečaka i devojčice, nakon čega je dečak rekao devojčici da je tetka i da bi trebalo da ćuti. Međutim, činilo se da je sve gotovo, ali nakog časa fizike, bio je red na fizičko i to upravo u dvorištu škole. Tokom tog časa je došla bivša učenica te škole i prišla pomenutom dečaku i pitala ga je kome će on da govori da je tetka. Nakon toga je rekla da će ga snimati kako se izvinjama i omalovažava samog sebe - započela je Stanković, pa nastavila:

- Dečak je uspeo da izbegne tu zamku, ali devojčica nije odustala, pa je našla i novu žrtvu za snimanje. Taj, drugi, dečak je to i učinio, nakon čega mu je devojčica lupila šamar. Istu stvar je uradila sa još dva dečaka. Nakon toga je zlostavljala još jednog dečaka, kojeg je terala da leži na podu. Kada je završila sa tim tražila je neku devojčicu govorivši da želi da naudi i njoj. Međutim, ona se nije pojavila, pa je ova starija, bivša učenica pomenute škole, ušla u školu i tražila makaze jer želi da je izbode. Direktorka je rekla da je sve u procesu, da su prikupljene relevantne informacije i da su već imali sastanak.

