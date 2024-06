"MAJKA GA JE PRONAŠLA U AUTU I ZAKUKALA" Komšije otkrile potresne detalje tragedije kod Sjenice! DANAS SAHRANA DEČAKA

Meštani sela Duga Poljana kod Sjenice neutešni su nakon jučerašnje tragedije, u kojoj je dečak (3) igrajući se u dvorištu ušao kroz prozor parkiranog automobila i zaglavio se, a potom usled povreda preminuo.

Pa da podsetimo, nesreća se dogodila juče oko 16 sati u dvorištu porodične kuće.

- Ovo je velika tragedija za porodicu! Verujte, ništa manje nije ni za celo selo. Ovo je velika tragedija za nas. Vest o tragediji potresla nas je i zavila u crno - kažu za Kurir meštani sela nadomak Sjenice i dodaju:

- Porodica živi malo dalje od centra, odvojeni su malo od nas, tačnije žive na kraju sela. Baš smo juče išli do njih kako bismo im se našli u velikoj nesreći, da budemo uz njih. Oni su neutešni od bola, ne znam kako će ovo izdržati. Kukaju i plaču, teško je da prihvate da ga više nema. Šta je on kome nažao skrivio da je već morao da ode sa ovog sveta. Danas je zakazana sahrana u 17 sati u našem selu. Tada ćemo ga ispratiti i on se tako dobar vraća Alahu.

01:42 RODITELJI U DVORIŠTU ZATEKLI BEŽIVOTNO TELO SINA Trogodišnji dečak hteo da uđe u automobil, a onda sve pošlo po zlu

Kako su nam zatim objasnile komšije, dečak se svakodnevno igrao ispred porodične kuće.

- Tragedije se dešavaju, ali niko od nas nije ni mogao da nasluti da će ovako nešto da se desi. Dečak se svakog dana igrao u dvorištu, nikada nije izlazio van njega, bio je miran, dobar i poslušan. Kažu da ga je majka našla... - kažu oni i dodaju:

- Ona je odmah zakukala, a kada je prišla on nije davao znake života. Roditelji su ga odmah odvezli u sjeničku bolnicu, ali su lekari nažalost samo mogli da konstatuju smrt dečaka. Ovi neutešni roditelji pored preminulog dečaka imaju i bebu od osam meseci. Njihova kuća je zavijena u crno.

Komšije su potom navele da je porodica preminulog dečaka poštena, vredna i da se bave poljoprivredom.

- Preminuli dečak na porodičnom imanju živeo je sa roditeljima, malenim bratom i bakom - navode komšije.

Slučaj je prijavljen policiji u Sjenici i istragu povodom ovog tragičnog događaja vodi Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru.

- Dečak se igrao oko automobila koji je bio parkiran u dvorištu kuće i čiji je prozor bio otvoren na pola. Kako se pretpostavlja, pokušao je da uđe u vozilo kroz prozor, i stao na spoljnu lajsnu vrata vozača. U jednom trenutku, najverovatnije, dete se okliznulo i zaglavilo između stakla i okvira vrata, što je prouzrokovalo povrede od kojih je dete preminulo - rekao je ranije izvor Kurira.