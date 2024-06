"HRANITELJ ZLOSTAVLJAO DETE, PA SE NAGODIO ZA KUĆNI PRITVOR" Igor Jurić: Da se javnost nije pobunila, prošao bi GOTOVO NEKAŽNJENO

Muškarac iz Rume osuđen je na godinu dana kućnog zatvora nakon što je pre nedelju dana sklopio sporazum sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Rumi i priznao da je godinama seksualno uznemiravao svoju pastorku.

- Ogorčen sam. Kako neko ko je dodirivao moje dete može da dobije tako blagu kaznu i to nakon što je moja ćerka za ceo život oštećena - rekao je za Kurir otac devojčice.

Viši sud u Pančevu doneo je odluku i ukinuo pritvor J. Z. (67) iz banatskog Novog Sela koji se sumnjiči da je sredinom aprila silovao devojku od 19 godina. Tužilaštvo se žalilo na ovakvu odluku suda. Inače, J. Z. je već ranije osuđivan šest godina za silovanje još 1990. godine i to u Francuskoj.

Zašto svedočimo ovakvim odlukama sudova voditeljka Pulsa Srbije Anastasija Čanović pitala je Igora Jurića, direktora Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

- Moram da se ogradim, zaista nisam potpuno upućen u oba slučaja, ali definitivno to jeste malo obeshrabrujuće, pre svega za same žrtve. Teško će se danas jedna žrtva osmeliti, ukoliko nema podršku sistema, da prijavi nasilje, pogotovo kada je u pitanju seksualno zlostavljanje gde još uvek postoji ogromna stigma prema žrtvama. I moram da kažem da jesam malo razočaran. Mnogo je važno da kada se desi slučaj zlostavljanja deteta, maloletnog lica, da budemo tu kao podrška, a jedan vid podrške jeste upravo da kazna bude zadovoljavajuća i za žrtvu i za celo društvo - kaže Jurić.

Voditeljku je zanimalo kako je moguće da se sklopi sporazum sa nekim koji je priznao da je seksualno zlostavljao dete.

- Teško, mi smo imali slučaj gde je hranitelj bio optužen da je seksualno zlostavljao devojčicu, koju mu je država dala na poverenje, dakle da brine o njoj. I tu je, ako se sećate, sklopljen sporazum između optuženog i suda. On je priznao da je činio krivično delo i da je zlostavljao dete, međutim, oni su se nagodili da to bude godinu dana kućnog pritvora. Kad smo mi za to saznali, slučaj je dospeo na apelaciju i on je osuđen na 11 godina i 6 meseci zatvora. I moram da vam kažem da se nije javnost pobunila, verovatno bi takav slučaj bio završen time što bi se na kraju krajeva taj čovek izvukao i ne bi odgovarao za svoje krivično delo.

