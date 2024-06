KURIR SAZNAJE! ALEKSA IZ KNJAŽEVCA SUTRA PRED TUŽIOCEM! Priznao da je ubio oca, babu i dedu, a od OVOGA zavisi njegova kazna

U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru za sutra zakazano je saslušanje osumnjičenog Alekse Milojevića (22) iz Knjaževca koji je nakon svađe 6. juna iz lovačke puške ubio bolesnog oca Predraga (60), babu Sarajevku (83) i nepokretnog dedu Miloša (81), saznaje Kurir!

Pa da podsetimo, zločin se dogodio 6. juna u popodnevnim satima u porodičnoj kući u Zaječaru. Kako se sumnja, Aleksa Milojević je nakon svađe sa svojim ukućanima uzeo legalnu dedinu pušku u presudio im, ocu na hodniku kuće, a babi i dedi dok su gledali televizor u dnevnom boravku. Osumnjičeni nakon zločina nije pobegao, nego je o svemu obavestio prve komšije i rođake. Nakon toga je lišen slobode.

osumnjičeni alkesa milojević iz knjaževca foto: Drustvene Mreže

- Aleksa Milojević biće doveden u tužilaštvo iz Okružnog zatvora u Zaječaru gde se sada nalazi. Velika je verovatnoća da će buduća presuda zavisiti od toga šta bude ispričao. Nije isto da li je sve učinio u afektu ili je planirao da ih ubije. On je već priznao ubistva i to odmah policiji prilikom hapšenja, kao i tužilaštvu. Međutim, tužilaštvu je tada rekao da je potrešen, i da će naknadno sve ispričati. Sada očekujemo da on u detalje sve ispriča. Obzirom da nema svedoka, na buduću presudu uticaće materijalni dokazi i njegova izjava, odnosno, da li je bilo predoumišljaja ili ne. Milojević može biti osuđen i na doživotni zatvor što zavisi najviše od okolnosti pod kojima je počinio delo - saznajemo nezvanično od nadležnih.

Očekuje se da će tužilaštvo Milojevića uputiti na psihijatrijsko veštačenje u Beogradu.

ubijena porodica milojević biće sahranjena u subotu u knjaževcu foto: Firma za pogrebne usluge Nebe/Knjaževac

Inače, Aleksa Milojević je prema rečima komšija, bio jedan divan mladić koji je godinama unazad vodio računa o bolesnom dedi i babi, a od prošle godine i o ocu Predragu koji se šlogirao. Osumnjičeni je mnogo vodio računa o članovima svoje porodice koju je ubio, toliko da im je kuvao, spremao, čistio i presvlačio ih... Navodno, motiv ovog ubistva je verovatno svađa oko doma, jer je Aleksa teško bolesnog i nepokretnog dedu Miloša želeo da pošalje u starački dom koji se nalazi nedaleko od njihove kuće u Knjaževcu, ali baba Sarajevka nije bila za to. Istraga koju vodi Više javno tužilaštvo u Zaječeru će utvrditi sve detalje, kao i motiv ovog jezivog trostrukog ubistva.

Porodica Milojević biće sahranjena u subotu na lokalnom groblju, gde će ih ispratiti sin, odnosno brat i mnogobrojna rodbina i prijatelji.