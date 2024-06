PRETUŽNO! TEK JE PROSLAVIO TREĆI ROĐENDAN, A SAHRANJUJEMO GA: Rođaci neutešni nakon tragedije kod Sjenice

Meštani sela Duga Poljana kod Sjenice neutešni su posle tragedije u kojoj je u sredu trogodišnji dečak tokom igre u dvorištu pokušao da se uvuče kroz otvoreni prozor u parkirani automobil, ali se zaglavio i preminuo od zadobijenih povreda.

- Ovo je velika tragedija za porodicu, a, verujte, ništa manje nije ni za celo selo! Vest o smrti dečaka nas je potresla i zavila u crno - kažu za Kurir meštani sela nadomak Sjenice.

Nemi od bola

Oni dodaju da porodica nastradalog dečaka živi na kraju sela.

- Baš smo juče išli do njih kako bismo im se našli u velikoj nesreći, da budemo uz njih. Oni su neutešni od bola, ne znam kako će ovo izdržati. Kukaju i plaču, teško je da prihvate da ga više nema. Šta je on kome nažao skrivio da je već morao da ode s ovog sveta...

Da tragedija bude veća, kako kaže dečakova strina, mališan je prošle subote napunio tri godine!

01:42 RODITELJI U DVORIŠTU ZATEKLI BEŽIVOTNO TELO SINA Trogodišnji dečak hteo da uđe u automobil, a onda sve pošlo po zlu

- Prošlog vikenda roditelji su mu slavili rođendan. Eto, ja sam se operisala pre dve nedelje, a on je došao da me poseti, vidite kako je to dete bilo dobro, pametno i vredno - priča kroz suze dečakova strina.

Kako su nam zatim objasnile komšije, dečak se svakodnevno igrao ispred porodične kuće.

- Tragedije se dešavaju, ali niko od nas nije ni mogao da nasluti da je ovako nešto moguće. Dečak se svakog dana igrao u dvorištu, nikada nije izlazio na ulicu... Bio je miran, dobar i poslušan, ma dete za primer. Kažu da ga je majka našla posle desetak minuta i da nije davao znake života. Roditelji su ga odmah odvezli u bolnicu u Sjenicu, ali su lekari samo mogli da konstatuju dečakovu smrt. Ovi neutešni roditelji pored preminulog dečaka imaju i bebu od osam meseci. Njihova kuća je zavijena u crno - kažu komšije.

Bave se poljoprivredom

Oni su naveli i da je porodica preminulog dečaka poštena, vredna i da se bave poljoprivredom.

- Dečak je živeo s roditeljima, malim bratom i bakom - navode komšije i dodaju da je mališan juče sahranjen na groblju u selu Duga Poljana.

Istraga Pokušao da se kroz prozor uvuče u automobil Slučaj je prijavljen policiji u Sjenici i istragu povodom ove tragedije vodi Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru. - Dečak se igrao oko automobila parkiranog u dvorištu kuće. Prozor na automobilu je bio otvoren do pola i pretpostavlja se da je dečak pokušao da kroz njega uđe u vozilo. Stao je na spoljnu lajsnu vrata vozača, ali se, najverovatnije, u jednom trenutku okliznuo i zaglavio između stakla i okvira vrata, što je prouzrokovalo povrede od kojih je dete preminulo - rekao je izvor Kurira.