"UZEO SAM PUŠKU IZ PODRUMA I NAPUNIO JE... NE SEĆAM SE DALJE": Trostruki ubica iz Knjaževca imao prekid filma

Aleksa Milojević (22) iz Knjaževca, koji se tereti da je 6. juna u porodičnoj kući iz lovačke puške ubio bolesnog oca Predraga (60), babu Sarajevku (83) i nepokrenog dedu Miloša (81), juče je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru dva sata davao iskaz u kom je naveo "da se seća da je kobnog dana iz podruma uzeo oružje, ali da se ne seća samog zločina".

Kako za Kurir kaže dobro obavešten izvor, osumnjičeni je opisao šta se dešavalo neposredno pre nego što je ispalio smrtonosne hice u svoje ukućane, kao i šta se dešavalo nakon što se ispalio hice.

Krenuo uz stepenice

- Sećam se da sam sišao u pordum u kom se nalazi ormar s oružjem. Izvadio sam pušku i napunio sam je, a onda sam krenuo uz stepenice u prizemlje kuće. Od momenta kada sam poslednjeg stepenika kročio u prizemlje, gde su bili baba, deda i tata, ja se više ničega ne sećam. Ne sećam se kako sam pucao ni u koga sam prvo pucao - navodno je na salušanju rekao Aleksa Milojević, koji posle hapšenja 6. juna nije izneo svoju odbranu u tužilaštvu jer je tada, kako je rekao, bio pod velikim stresom i trebalo mu je vremena da se smiri.

Osumnjičeni za trostruko ubistvo potom je rekao da je, posle tog prekida filma, sledeće čega se seća, to da je seo u jednu od soba u kući i da je uzeo telefon.

- Pošto sam ih pobio, seo sam i telefonirao. Zvao sam se rođake i prijatelje iz imenika i rednom sam im govorio da sam ubio babu, dedu i oca - izjavio je Milojević.

Inače, neko od osoba koje je Aleksa obavestio o krvavom piru pozvao je policiju.

Naš izvor kaže da se na osnovu njegovog iskaza, ali i drugih prikupljenih dokaza, može zaključiti da je Aleksa planirao ovaj zločin.

- U ovom slučaju ima umišljaja, znači osumnjičeni je s namerom sišao u podrum, svesno napunio pušku i otišao da ubije članove svoje prodice. Ovde se ne radi o afektu, već o ubuistvu sa umišljajem - kaže izvor Kurira i dodaje da je dosadašnja istraga pokazala da je osumnjičeni najpre u dnevnoj sobi ubio babu i dedu i to dok su gledali televizor, da je potom pucao i u svog oca u hodniku.

- Pretpostavlja se da je otac krenuo da vidi šta se dešava kada je čuo pucnjavu u kući. Njega je sin zatekao u hodniku i tu ga je ubio. Svima je ispalio po metak direktno u glavu - kaže izvor.

Brinuo o bolensim ukućanima

Podsetimo, komšije uhapšenog mladića kažu da je on godinama sam brinuo o bolesnim ukućanima, te da pretpostavljaju da više nije mogao da se nosi sa tim.

- Njega je mama ostavila kad je bio mali, odrastao je sa ocem, babom i dedom. Kada su se porazboljevali, vodio je računa o njima. Deda je bio u najlošijem stanju, nepokretan i dementan, otac mu se šlogirao, a baba je bolovala od srca. Aleksa je nameravao da dedu stavi u dom, ali se baba tome protivila i moguće da se tu našao u "nebranom grožđu" - ispričale su ranije komšije.

Ubijeni će biti sahranjeni u subotu, a sahranu je organizovao Sarajevkin i Milošev drugi sin, koji živi u Nemačkoj.

U pritvoru plače

Jaoj šta uradih?!

Aleksa Milojević se od hapšenja nalazi u pritvoru u Okružnom zatvoru u Zaječaru i, prema rečima našeg izvora, stalno plače.

- Joj, šta uradih... Sad je kasno... - svaki dan, navodno, šapuće sebi u bradu. Milojević je smešten u ćeliju sa još dvojicom muškaraca.

- Plače, kaje se, kako vreme prolazi on je svakim minutom svesniji šta je uradio. Plače i noću i danju. Raspituje se za sahranu, ali neće tražiti od svog advokata da podnese zahtev nadležnima da prisustvuje sahrani. Kaže da to ne bi mogao da podnese i da smatra da ga baka, deka i tata ne žele tamo dok ih prekriva crna zemlja i to zbog njega - kaže naš Kurirov izvor.