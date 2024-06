"BIO OŽENJEN, IMA 2 ĆERKE, A SILOVAO 54 ŽENE" Popović o najtežem slučaju u karijeri: Diplomirani inženjer činio HOROR po Obrenovcu

Žarko Popović, penzionisani glavni inspektor Policijske uprave Beograd, u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorio je o najšokantnijim slučajevima masovnih silovanja u Srbiji.

Ovaj bivši inspektor otkrio je da je jedan od najtežih slučajeva u njegovoj karijeri bio serijski silovatelj iz okoline Obrenovca, koji je imao preko pedeset prijava za silovanje.

Posebno zanimljivo u vezi sa ovim slučajem bilo je to što se radilo o obrazovanom čoveku sa porodicom, koga je bilo veoma teško uhvatiti jer nije imao krivični dosije.

- U svojoj karijeri imao sam ozbiljni slučaj koji je imao preko pedeset silovanja. Jako teško ga je bilo detektovati. Kupio je stoperke, slomi joj ruku ili vilicu pa je onda siluje. Čovek je diplomirani mašinski inženjer, kod kuće ima ženu i dve ćerke - započeo je Popović, pa nastavio:

- Nikada na takav profil ne bismo posumnjali, on je osuđen na deset godina zatvora. To je smešna kazna. On je sa pedeset četiri silovanja isto veče kada je pušten na slobodu nakon deset godina počinio isto delo i dobio četrdeset godina zatvora - kaže Popović.

