"NE PITAJ ME ZAŠTO NIKOG NEMAM" Supruga Uroša Panića poručila ovo mužu koji je IZA REŠETAKA ZBOG ORGANIZOVANJA PROSTITUCIJE

Braća Panić, Uroš i Miloš, nalaze se u pritvoru od 24. maja kada su uhapšeni na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" zato što su osumnjičeni za posredovanje u vršenju prostitucije, međutim, suprugu jednog od braće Panića nije sprečilo da pronađe način da komunicira sa njim i pored toga što je sa bratom iza rešetaka!

Naime, supruga Uroša Panića, Milica Panić, na svom Instagram profilu objavila je snimak gde se može čuti pesma koju je putem radija "Bum Bum" posvetila svom suprugu. Reč je o pesmi Vuka Moba "Da te volim", dok se u pozadini snimka čuje: "Od Milice za Uroša".

Uroš i Milica Panić foto: Privatna Arhiva

Stihovi pesme koju je Milica posvetila Urošu "Nije srce kamen pa da prećutim kad me zaboli Krenem, ali stanem - ja nemam ništa osim tvoje ljubavi Moja rano, moja - i kada nisi tu, ja sanjam te I nebo da se sruši, nek pucaju na mene, ali ne dam te I zato voli me kao što nije me nijedna Samo tebe vidim kad zavese spuste se Ne boji se, jer samo tebe ja sam žedan Posluži otrov, ja ću da ga popijem I ne pitaj me zašto nikog nemam Zašto volim sam da ostanem Da govorim koliko si mi lepa Ti si tu i kad svi odlaze", stihovi su pesme posvećene Urošu Paniću, piše Blic.

Podsećanja radi, nedavno se na Instagram profilu Uroša Panića pojavila fotografija njegove žene, iako se on od momenta hapšenja nalazi u pritvoru.

- Na profilu Uroša Panića, na storiju je osvanula fotografija njegove žene Milice u elegantnoj haljini i štiklama uz tekst: "Ima li ko ovako lepu ženu?". Preko njenog lica on je stavio nalepnicu u obliku srca na kojoj piše "nedostaješ mi" - kaže izvor Kurira.

Milica Panić foto: Printscreen/Instagram

Panić je to objavio na svom Instagram nalogu, a njegova supruga je podelila na svom profilu, dok je prethodno objavila fotografiju na kojoj su njih dvoje zagrljeni, a Uroš je ljubi u obraz. Ipak, pretpostavlja se da njegovom nalogu ima pristup neko od prijatelja ili porodice, s obzirom na to da on nema pristip telefonu u pritvoru.

- Moguće je da neko ima šifru od njegovih društvenih mreža. Inače, i dok je bio u bekstvu, na Instagramu Panića su redovno objavljivane fotografije iz provoda i sa plaže. Da li je on lično to radio ili je to radio neko drugi nije bilo poznato ni tada, kao ni sada - kaže izvor.

Uroš i Milica Panić foto: Printscreen/Instagram

Braća Panić se inače terete za organizovanje prostitucije i trgovinu ljudima, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branila su se da su oženjeni, porodični ljudi.

- Izjavili su da imaju žene i decu, da su porodični ljudi i da im nikada ne bi palo na pamet da se bave posredovanjem u prostituciji. Tvrdili su da im novac, zarađen na taj način ne bi ni trebao, jer imaju dovoljno prihoda za život od iznajmljivanja stanova i automobila preko rentakar agencije - otkrio je izvor Kurira.