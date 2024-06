KAKO IZGLEDA ODRASTANJE OSOBE KOJU SU BIOLOŠKI RODITELJI OSTAVILI NAKON ROĐENJA

Ispovest, danas već odrasle žene, koju su roditelji ostavili u podrumu zgrade u Gnjilanu

Retke su situacije u kojima se oba roditelja odluče da ostave dete, odmah po njegovom rođenju ili nešto kasnije. Iako retke, ove situacije se dešavaju. Da li ikada više pomisle na to dete, da li razmišljaju o svom postupku, pre ili kasnije, manje je bitno u odnosu na to kako se to dete oseća i kako izgleda njegov život. Odlaskom roditelja otvori se ponor koji teško bilo šta može premostiti, jer su majka i otac nešto arhetipski dato.

foto: Promo

Gošća večerašnje Crne hronike najbolje zna šta je sve kroz život bolelo, da li je ikada rana zarasla, kako izgleda želja koja ne prolazi da prodnađe biološke roditelje, šta su joj pružili novi roditelji.

Kao beba ostavljena je u podrumu zgrade u Gnjilanju, na Kosovu i Metohiji, prve mesece života provela je u sirotištu, a onda je sudbina okrenula tok. Danas je mlada, uspešna žena, koja se bori da usvoji ostavljenu bebu kojoj će pružiti ljubav i zaštitu kakvu je dobila od svojih usvojitelja.

U ovonedeljnoj emisiji „Crna hronika“, gošća autorke i voditeljke Jelene Pejović, biće Elizabeta Ždralo, medicinska sestra. Njenu ispovest pogledajte večeras na Kurir televiziji od 00.00h!

