"ŠTA MI JE OVO TREBALO TEK SAM IZAŠAO SA ROBIJE!" Suđenje za pokušaj ubistva u klubu "Stefan Braun", ispitano troje svedoka

U Višem sudu u Beogradu danas je održano suđenje za pokušaj ubistva šefa obezbeđenja noćnog kluba “Stefan Braun” M.Č. u martu 2022. godine, gde je ispitano troje svedoka među kojima je i Milica D. koja je bila optužena u ovom predmetu, ali je dobila status svedoka. Milica je, inače, vanbračna supruga okrivljenog Slavoljuba Trajkovića.

Optuženi za delo pokušaj ubistva u saizvršilaštvu su Aleksandar Šćepanović koji se nalazi u bekstvu i kome se sudi u odsustvu, kao i Slavoljub Trajković zvani Trajko, Nikola Stanković i Stefan Veljović koji se od hapšenja neposredno nakon krivičnog dela nalaze u pritvoru.

Svedok je danas ispričala sve čega se seća kobne večeri i istakla da je videla tuču u klubu, ali ne i pucnjavu, niti šta se dešavalo ispred.

povređen šef obezbeđenja foto: Kurir

- Sa Trajkovićem sam u vezi od 2019. godine, inače sam pomorac i stjuardesa i retko sam u zemlji, a kad sam ovde u Beogradu želim da provodim vreme sa suprugom, a često smo i sa njegovom decom. Kobnog dana smo prvo bili nas dvoje u Košutnjaku sa decom i palili im vatromet, a onda smo otišli u restoran i tamo smo mnogo popili. Račun sam platila karticom, tražila sam izvod od banke da vam dostavim, bio je preko 50.000 dinara, a pili smo rakiju. Oko pola 1 smo otišli iz restorana i ja sam odvezla drugaricu, a oni su otišli drugim autom - ispričala je Milica koja je istakla da želi da svedoči iako je kao vanbračna supruga okrivljenog imala pravo da to ne učini.

- Bili smo više od dva sata u klubu pre tuče, ja sam stajala sa Aleksandom Šćepanovićem koji je hteo da uzme broj od jedne devojke, kad sam se okrenula videla sam Stankovića na podu kako leži, a više momaka ga šutira. Ja sam krenula da legnem preko njega, ali su me odvojili, onda sam videla Trajka povređenog kako mu šiklja krv i flašu kako leti.

Prema njenim rečima, ona je posle toga otišla kući.

- Odvojili su me i odveli do lifta, ja sam sišla dole i prešla ulicu i srela drugaricu koja mi je rekla da me traži Trajko, ja sam se okretala, nigde ga nisam videla i onda sam pozvala taksi i otisla u Kaluđericu. Moj suprug je došao povređen, ušivala sam ga, 6 kopči - ispričala je Milica D.

nakon pucnjave i ranjavanja m. č. šefa obezbeđenja ostali vidljivi tragovi krvi i čaure, ali i demoliran ulazak u klub foto: Kurir

Nakon nje, svedočio je portir iz zgrade, Cvetan K, koji je ispričao da je spavao kad se sve dešavalo.

- Ja sam spavao, čuo sam pucnjavu i tad sam pao sa stolice. Ja sam domar u zgradi, nemam veze sa klubom, nisam video ništao, samo sam čuo pucanj.

Svedok Miloš Š, inače radnik iste agencije za obezbeđenje kao i oštećeni M.Č. koji je kobne večeri bio u klubu, ispričao je da je bio u liftu sa okrivljenim Stefanom Veljovićem.

- Bio sam u liftu sa njim, visok, mršav dečko, imao je duks sa kapuljačom i povređenu ruku i tada je rekao: "Šta mi je ovo trebalo, tek sam izašao iz zatvora!" - rekao je Miloš koji je izjavio da ostaje pri iskazu koji je ranije dao u tužilaštvu i dodao:

čaure nakon rafalne paljbe u hodniku zgrade gde se nalazi klub foto: Kurir

- Trojica momaka su išla ispred oštećenog kolege koji ih je ispraćao, ja sam se vratio da zaključam vrata za njima i tada sam video nižeg, krupnije momka da je imao pištolj i da je krenuo u našem pravcu, ali ne prepoznajem da je to neko od ovih momaka koji su ovde.

Prema njegovim rečima prepoznao je i Trajkovića koji je svojim drugarima dok ih je oštećeni ispraćao rekao “Šta ovo treba”.

Odlukom sudskog veća, a na zahtev odbrane, okrivljeni Nikola Stanković pušten je iz pritvora i njemu je određena mera zabrane napuštanja stana dok je za ostale isti zahtev odbijen.

Naredno ročište zakazano je za 15. jul kada će biti ispitano još tri svedoka.

