"NOVOM SUDIJI BIĆE POTREBNO GODINU-DVE DA SE UPOZNA SA SLUČAJEM" Marković skeptičan pred nastavak suđenja ZLOGLASNOM KLANU

Suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji se terete za sedam ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje, danas kreće ponovo ispočetka.

Razlog što suđenje ozloglašenom klanu počinje iznova je taj što je Visoki savet sudstva doneo odluku da sudija Vinka Berahi Nikićević, koja je bila predsednica veća u postupku protiv organizovane kriminalne grupe, ode u starosnu penziju.

A u vezi sa presretnutim prepiskama sa tajne aplikacije Skaj, našao se i jedan, možemo reći, morbidan oglas:

"Hoće ozbiljan posao, hoće da puca, da roka", piše u prepisci koja sugeriše da su pripadnici kavačkog klana tražili plaćenog ubicu.

Ako ostanemo u njihovom žargonu, takvog posla se, prihvatio i za sada nepoznati napadač na skuteru koji je ranio muškarca u Kaluđerici. Nije utvrdjeno da li se radi o opomeni ili je pucao da ubije.

Na ove teme voditeljk Pulsa Srbije Anastasija Čanović razgovarala je sa Blažom Markovićem, nekadašnjim predsednikom Sindikata policijskih starešina i predsednikom pokreta Novi ljudi - nova snaga Srbije.

- Ako sudija ide u starosnu penziju, ne znam zašto su joj dodelili ovaj postupak. Tako da će sad morati novi dokazi iznose, sudiji će novom trebati dosta vremena da se upoznaju, bar godinu-dve dana. Ja sam, iskreno da vam kažem, još na početku interpretirajući svoju priču ovde i vama i vašim gledaocima, bio prema onome zaštićenom svedoku jako skeptičan - smatra Marković.

Upitan je i za mišljenje da li je srpski sud nemoćan pred ovim klanom.

- Sud je moć, nego prosto mora da dođe neki sudija koji će tražiti da se tačno utvrdi ko je krivac, šta se ovde radi, zbog čega se radi, to su sve osnovna pitanja da bi se to rešilo i da bi to bilo valjano. Ja sam još na početku rekao da mi se ne sviđa zaštićeni svedok, da na neki način brani sebe, ali u svakom slučaju on je počinio zločin. Pazite, Al Kapone nikad nije odgovarao za ubistvo. Nikad. On je odgovarao za poreze. U Americi možeš da ubiješ, ali nemoj porez da ne platiš.

