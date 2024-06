PRVA ŽRTVA KLANA SUROVO MUČENA, PA SPALJENA NA LOMAČI: Horor u Surduku - Belivuk macolom sitnio kosti, a evo šta su onda uradili

Na današnjem suđenju klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića čitane su optužnice, između ostalih, i za ubistvo njihove prve žrtve Gorana Mihajlovića (22).

Ova optužnica podignuta je protiv Veljka Belivuka i 11 članova njegove kriminalne grupe. Ovom optužnicom obuhvaćen je i Senad Rešović, pripadnik grupe koji je uhapšen oktobru, dok su svi ostali optuženi u pritvoru od 4. februara 2021. godine. "Okrivljeni su da su hteli da se reše Mihajlovića jer je prodavao veće količine droge, te je bio konkurencija. Tako su Miljković i Belivuk u martu 2019. godine doneli odluku da se on ubije. To su učinili na taj način što su otrovali Mihajlovića nepoznatom supstancom, napravili lomaču, na koju su stavili telo Mihajlovića, a potom je zapalili. Prethodno su ga vezali, tukli i mučili i primoravali da kaže gde drži drogu, otključali mu telefon i od njegovog druga A.N. zahtevali da im preda mašinu za pravljenje tableta", navodi se u optužnici.

Gorana Mihajlović foto: Nestali Srbija

Mihajlović je otet 1. aprila 2019, a tokom noći je ubijen.

Goran Mihajlović, kako se sumnja, brutalno je ubijen u kući strave u Ritopeku, a potom njegovo telo spalila u vikendici u Surduku.

"Mihajlović je najverovatnije mrtav odvezen kamionom do Surduka, vojvođanskog mesta u kom su imali kuću koju su takođe koristili", objasnio je svojevremeno sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, jedan od pripadnika kriminalne grupe koji je učestvovao u zločinu, do detalja je opisao kako su telo mrtvog Mihajlovića zamotali u najlone, a potom u kamionu s peskom prevezli do vikendice okružene šumom.

"Na prevaru su ga doveli u ruke Belivuku i Miljkoviću. U kući je tučen i mučen, vezan selotejp trakom a potom i otrovan. Osumnjičeni Nikola Spasojević, inače Miljkovićev kum, prethodno je kupio kamion koji su napunili peskom. Belivuk, Miljković, Spasojević i Vlade Draganić koji je i vlasnik kuće u Ritopeku, telo su smestili u kamion, prekrili ga peskom, natovarili i korišćene automobilske gume i ćumur i odvezli do Surduka", rekonstruisao je tada zločin sagovornik Kurira.

Kuća strave u Ritopeku foto: Nemanja Nikolić, MUP RS

Kako navodi, Spasojević je vozio kamion, a Belivuk i Miljlković su "golfom" išli ispred njega, najverovatnije da bi ispratili da usput nema policije koja bi mogla da ih zaustavi i pronađe telo u kamionu.

"Kada su stigli u vikendicu, založili su gume i ćumur, polili benzinom koji su poneli sa sobom i spalili telo na lomači. Veći deo je izgoreo, ali ostatke koje nisu sagoreli, macolom je Belivuk isitnio. Potom su sve spakovali u džakove, vratili ih u kamion i odvezli se do Pupinovog mosta i ostatke bacili u Dunav", objasnio je sagovrnik Kurira do kojih se informacija došlo tokom istrage.

Prema njegovim rečima, istražitelji sumnjaju da je tek posle zločina nad Mihajlovićem, kriminalna grupa došla na ideju da žrtve melje u kući u Ritopeku.

Verica P, komšinica Belivukovog klana u Surduku, svedočila je na suđenju, jer je bila očevidac, iako tada nije znala da se odigrava zločin.

Svedok-okrivljeni Nikola Spasojević je do detalja ispričao svoju ulogu u ubistvu Mihajlovića i tada je spomenuo šta mu je Belivuk tada rekao o komšinici.

"Sekao sam drveće i grane kako bi vatra bila što jača. To je trajalo do kasno uveče. Pre nego što će se smračiti, komšinica sa desne strane, koja ili živi u toj susednoj vikendici ili je samo svratila, u jednom momentu je prišla ogradi. Ja sam se nalazio iza šupe, blizu te ograde, gde sam čuo da Veljko (Belivuk prim. aut.) razgovara sa tom gospođom. Posle određenog vremena, prestaje da priča sa njom, vraća se i komentariše: "Da je prišla bliže, morali bismo i nju!" - ispričao je Spasojević.

Nestanak prijavljen posle nedelju dana Podsetimo, nestanak Gorana Mihajlovića porodica je prijavila sedam dana nakon što ga je supruga videla poslednji put. Na parkingu na Novom Beogradu pronađen je njegov "porše", ali se o njemu ništa nije znalo do pre nekoliko dana. "Sumnja se da je motiv otmice i ubistva Mihajlovića navodno laboratorija za proizvodnju sintetičke droge. Postoje dokazi da je Belivuk, dok su mučili Mihajlovića, tražio da mu preda mašine za pravljenje ekstazija. Interesantno je da Mihajlović nije pripadao suprotstavljenoj ekipi, već da je navodno bio blizak sa pojednim saradnicima klana", dodaje sagovornik iz istrage.

