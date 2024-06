ŠPANSKI AGENTI U BEOGRADU ISTRAŽUJU KLJUČNI DETALJ O NESTANKU ANE KNEŽEVIĆ! Sumnja se da je muž uradio nešto nezamislivo u kolima

Da li je telo američke državljanke Ane Knežević u velikom koferu preneo u Srbiju njen suprug David? To je pitanje kojim se sada bave i utvrđuju sve činjenice agenti španske nacionalne policije iz Madrida tzv. Grupe 12.

Oni se od prošle nedelje nalaze u Beogradu gde sa srpskim kolegama nastavljaju potragu za telom Ane Knežević i vrše rekonstrukciju svakog koraka njenog supruga Davida Kneževića koji je u Americi optužen za njenu otmicu.

Sada se sumnja da je telo supruge doneo u Srbiju. Sa više informacija u jutarnji program Kurir televizije Redakcija javila se novinarka Tamara Stanković.

- Glavni cilj španske, ali i naše policije, je da se utvrdi šta je radio optuženi David Knežević nakon putovanja od šestog dana, od jedne do druge lokacije, odnosno od Beograda do Madrida, i nazad. Inače, to putovanje desilo se baš u periodu misterioznog nestanka njegove supruge Ane Knežević. On je tada koristio auto iz rent-a-kar agencije, a prema nezvaničnim saznanjima, tokom veštačenja automobila pronađene su dlake koje se trenutno nalaze na analizi i za koje se sumnja da su pripadale Ani Knežević. Pretpostavlja se da je ona ubijena u Španiji, a zatim da je njeno telo u velikom koferu transportovano u Srbiju. I upravo zbog toga agenti Grupe 12 žele da utvrde da li je uopšte postojala mogućnost da se tako nešto i dogodi, s obzirom na to da bi to bio veoma rizičan potez zbog prelaska višegraničnih prelaza između Španije i Srbije - izvestila je novinarka Kurir televizije i donela još nekoliko detalja.

- Gledaju se snimci svih saobraćajnih kamera. Inače, kada je reč o ovom ubistvu, u Beogradu su do sada već obavljeni pretresi prostorija i ispitano je više svedoka. A trenutno se David Knežević nalazi u pritvoru nakon što je uhapšen na aerodromu u Majamiju. On je za sada osumnjičen samo za kidnapovanje svoje supruge, ali nije isključeno da optužnica uskoro bude prekvalifikovana i u ubistvo. A za ovo krivično delo koje bi moglo da mu se stavi na teret, zaprećena je kazna i do doživotnog zatvora.

