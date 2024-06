"AKO SE NOĆAS SRETNEMO, VOLEO BIH DA SE VIŠE NIKADA NE RASTANEMO!" Bolne reči oca Borisa kog je zajedno sa devojkom pokosio auto

Vladimir Majorski, otac tinejdžera Borisa (18) iz Stare Pazove koji je poginuo u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na putu Inđija-Beška kada je na njega i njegovu devojku Dejanu Neralić (17) dok su bili na motoru naleteo Slobodan B. (84) iz Krčedina, objavio je emotivan video na društvenim mrežama.

Naime, kako je ranije otkrio njegova ćerka i sestra Borisa, organizovala je događaj u znak sećanja na Borisa i njegovu devojku Dejanu. Ona je skupila njihove prijatelje i svi su motorima otišli do mesta gde su Boris i Dejana poginuli. Tamo su u vazduh pustili bele balone u obliku srca.

Vladimir je ovaj događaj podelio na društvenim mrežama uz poruku koja slama srca.

"Lep i sunčan dan, možda je to tvojih ruku delo, sine moj. Danas ispred tvoje kuće ponovo se začuo zvuk motora to je ona melodija koju si najvise voleo da slušaš...Skupilo se tvoje društvo staro i krenulo vama u čast. Kolona je pošla, motori svi u isti čas, jedino je tvoj motor sine ostao kući, njemu se nije čuo gas....Danas je bio poseban dan, pomešan sa tugom, što smo ostali bez vas ali i plamičkom sreće, što smo imali tu čast da budemo deo vaših, iako kratkih ali ljubavlju ispunjenih života. Znam da ne bih voleli da vidite naše suze, ali to je jače od nas, to je sine jače od mene, gledajući tužnu povorku motora u čast jednom dečaku i jednoj devojci, koji su tek trebali da žive. Sve je danas stalo, samo je povorka išla svojim putem, tamo na ono najbolniie mesto, ka onom kamenom srcu koje na svojim plećima nosi sliku dvoje mladih, nasmejanih i zaljubljenih, zauvek ugašenih života.Teško je bilo gledati sva ta tužna lica, a sada posle lepog i sunčanog dana i Bog deco moja plače za vama. Bili ste i ostali zauvek ponos naš, čuvamo vas u dušama dok ne kucne sudnji čas. Voleo bih noćas da mi dođeš u san, toliko toga imam da ti pričam, kako je prošao današnji dan. Ako se ovu noć u snu sretnemo, imaću samo jednu želju, da se više nikad ne rastanemo....", piše je u objavi.

On je sve ovo i najavio pre nekoliko dana na svom fejsbuku i objasnio da je Mihaela za svog brata pripremila nešto posebno. On je tom prilikom naglasio da je sestra mislila na Borisa i na stvari koje je on voleo.

- E moj Borise, da ti mogu nekako šapnuti šta ti tvoja sestra sprema narednu nedelju, siguran sam da bi ti izmamila tu najtežu suzu, koju nisi tako lako puštao. Ona je razumela tvoju ljubav prema motorima i organizuje počasni krug sa tvojim drugarima onim putem kojim ste otišli u večnost, čuvajući tako uspomenu na jednu od najvećih podrški u životu, svog brata, koga je zauvek izgubila i hrabro se bori sa tim bolom i pokušava da ostane jaka zbog tebe i ponosna na takav Božiji dar, koji je na žalost zauvek izgubila. Verujem da bih je snažno zagrlio i bio najponosniji brat na svetu. Ona ovim gestom želi da sačuva lik i delo svog brata i stane hrabro na put bolu sa kojim živi svaki dan. U Vašu čast u nedelju 16. juna u 16 časova krenuće počasni krug Borisa i Dejane prema Maradičkoj raskrsnici gde ste tog kobnog 18. oktobra 2022 godine u 17,15 otputovali u večnost, a krenuli ste put Vrdničke Kule na koju nažalost nikad niste stigli. Dok većina razmišlja sine moj gde će na more, tvoja sestra organizuje uspomenu u Vašu čast, nedostajete svima nama, ali u našim dušama živećete večno i kad naša srca prestanu da kucaju vi ćete ostati na sigurnom zauvek....