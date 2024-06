JANKOVIĆ NA SASLUŠANJU BIO STALOŽEN, ODGOVARAO BEZ ZASTAJKIVNJA! Nedić: Povod za ovo saslušanje bile su nedoumice sa prethodnog

Foto: Printscreen/Video Plus

Povodom današnjeg saslušanja Srđana Jankovića, osumnjičenog za ubistvo trogodišnje Danke Ilić u emisiji Puls Srbije gostovao je Rajko Nedić glavni urednik Kurira.

- Videli smo da su povod za ovo drugo saslušanje nedoumice sa prvog saslušanja o kojima smo pisali, kada je Srđan Janković odlučio da sve to ispriča. Tada je tužilac rekao da je Srđan sve priznao u policiji pred advokatom, da je on vozio i da je Dejan Dragijević dete koje je bilo živo zadavio.

Podsetio je da je Janković kasnije negirao sve što je rekao policiji

kasnije je ćutao pred tužiocem da bi opet se pojavio na novom saslušanju i sve to negirao. Povod današnjeg saslušanja je bio upravo taj. Dakle, zašto je on sve vreme ćutao i zašto je promenio iskaz. Istraga želi da zna zašto je on toliko čekao - rekao je Nedić i dodao:

- Upravo smo dobili informaciju da je Srđan na saslušanju delovao smireno i staloženo i da je odgovarao na pitanja bez zastajkivanja. Nije odavao, dakle, utisak nekoga ko je kriv. Govorio je dva sata bez nekih većih ambicija i promena.

