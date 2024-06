OPTUŽENI ZA UBISTVO ESKOBARA SATIMA SVEDOČILI Namamili i "overili" biznismena! Žustrim reakcijama ŠOKIRALI u sudu, palo PRIZNANJE

U Višem sudu u Beogradu danas je održano suđenje Stefanu Zlatanoviću (28) koji je optužen da je 9. marta 2023. godine zajedno sa Lukom Vučetićem (26) ubio Nikšićanina Ranka Radoševića, zvanog Ranko Eskobar. Kao saučesnici u ovom zločinu, navode se i vođa navijača Partizana, Marko Pjanović i njegova devojka, Azra Šabanović.

Na današnjem glavnom pretresu, optuženi Zlatanović nije želeo da iznosi odbranu, rekavši da će govoriti na jednom od narednih suđenja, dok je Vučetić danas priznao da je 9. marta pucao na Radoševića.

Vučetić priznao - Priznajem da sam pucao na Radoševića, ali ne želim da se izjašnjavam o tome, pogotovo što time nikoga nisam doveo u opasnost. Takođe, moram sa naglasim da poznajem samo Zlatanovića, a druge optužene nikada nisam video - rekao je Vučetić i istakao da se kaje, kao i da mu je žao što se ovo desilo na ovakav način. Sudija se potom obratio Marku Pjanoviću koji je optužen zajedno sa devojkom Azrom Šabanović za saučesništvo, odnosno njih dvoje su označeni kao saučesnici u ovoj likvidaciji, s obzirom na to da su navodno egzekutorima obezbedili automobil marke golf 4 karavan, koji je korišćen u zločinu, a takođe su prema optužnici i dogovarali preko SMS poruka sa Radoševićem da se kobnog dana nađu na pumpi.

foto: Nenad Kostić, Privatna Arhiva

Pjanović negirao, Azra 2 h odgovarala na pitanja

Međutim, Pjanović se povodom ovoga kratko izjasnio, ne želeći da odgovara na pitanja, ali je izneo svoju odbranu.

- Molim vas da me saslušate, a ja ću ispričati kako je sve bilo. Tačno je da sam 4. marta prošle godine otišao iz Beograda u Kraljevo sa devojkom Azrom. Zamolio sam nju da tog dana krene sa mnom, iz razloga što mi je bio potreban još jedan vozač kada sam krenuo po golfa 4 karavan koji je bio za mog druga. Kada smo stigli u Kraljevo, auto je bio otključan, tu su bili i ključevi kao i saobraćajna, a moram da naglasim da sa ubistvom nemam nikakve veze, niti sam znao da će oštećeni biti ubijen - ispričao je Pjanović.

Za govornicu je potom izašla Azra Šabanović koja se izjasnila da nije kriva, a takođe, kako kaže, nije znala da se nešto dešavalo, niti je učestvovala u bilo kakvom zločinu.

- To jutro sve se izdešavalo iznenada, Marko mi je rekao da krenem sa njim kako bih mu pomogla, ja tada nisam znala gde idemo, niti sam ga pitala. Na putu do Kraljeva išli smo autom koji je Marko iiznajmio u Beogradu, stali smo u jedno mesto da ručamo i tada mi je rekao da idemo u Kraljevo po auto njegovog druga - rekla je Šabanovićeva i dodala da je sporni golf ona dovezla do Beograda dok je ispred nje iznajmljenim vozilom išao Pjanović.

Kako je ispričala Azra, Marko i ona su se potom zajedno vratili u stan, a na pitanje čime se njen dečko bavio i kako je zarađivao s obzirom na to da je u Beogradu iznajmljivao stan, ona je rekla da je živeo od kirije koju su mu plaćali dok je izdavao svoj stan u Brčkom.

- Znam samo da je izdavao stan i da je imao novca od te kirije koju dobija mesečno. Hteo je da radi kao komercijalista, ali to mu nije išlo, pa je hteo da taksira, ali je onda bio uhapšen - ispričala je Azra, na šta se sudija nadovezao da nije pitana šta je Pjanović želeo, već čime se bavio dok je bio u Srbijj, na šta ona nije želela da odgovori.

Azra je takođe objasnila pred sudom da se već 7. marta vratila za BiH zbog obaveza na fakultetu, da bi joj kasnije u toku dana Pjanović javio da se vraća i on za Bosnu.

Tražila da joj se ukine pritvor

- Ja sam uzoran student Političkih nauka, tog dana kada sam se vratila za Sarajevo, imala sam ispit koji sam ujedno i položila. Nisam imala pojma da me srpska policija potražuje. Roditelji su mi javili da me traži policija - istakla je Azra tokom odgovaranja na veliki broj postavljenih pitanja.

Dok je Pjanović sve vreme mirno sedeo i slušao izlaganje svoje devojke, Azra je žustro odgovarala s tim da se o nekoliko stvari nije izjašnjavala rekavši da se ne seća ni juče šta je jela, pogotovo onoga što je bilo pre 15 meseci.

Ona se potom sudu obratila sa molbom da joj se ukine pritvor, smatrajući da je u pritvoru već 15 meseci, a to kako kaže, utiče na njenu budućnost.

- Studiram Političke nauke, planirala sam da upišem i Pedagoški fakultet, a boravak u pritvoru mi to onemogućava, pogotovo što kao što sam rekla nemam veze sa ovim - naglasila je Azra.

foto: Printscreen/Youtube, Privatna arhiva

Jedina devojka koja je okrivljena u ovom postupku odgovarala je na pitanja sudije više od 2 sata, a na samom kraju njen branilac je zatražio da joj se ukine pritvor ili eventualno zameni blažom kaznom, kaznom jemstva, koju bi Azrina majka platila u iznosu od 20.000 evra, što je sud odbio.

Nastavak suđenja zakazan je za 6. avgust kada će pred Višim sudom u Beogradu na postavljana pitanja odgovarati oštećeni u ovom postupku.

Ranko Radošević, podsetimo, ubijen je 9. marta prošle godine u jutarnjim časovima na benzinskoj pumpi u Rušnju, gde je došao verujući da tu treba da se sastane sa čovekom koji od njega želi da kupi skupoceni automobil. Umesto kupca, sa maskama na licu pojavili su se Zlatanović i Vučetić, koji su sasuli kišu metaka u Ranka Eskobara i potom pobegli. Pjanović i njegova devojka označeni su kao saučesnici u ovoj likvidaciji, s obzirom na to da su egzekutorima obezbedili automobil koji je korišćen u zločinu, a takođe su i dogovarali preko SMS poruka sa Radoševićem da se navodno tada nađu na pumpi. Ljubavni par uhapšen je na teritoriji BiH dok su planirali bekstvo i kasnije su izručeni Srbiji.

Pripremno ročište je održano 8. maja ove godine pred Višim sudom kada je Vučetić priznao da je učestvovao u likvidaciji na benzinskoj pumpi u Rušnju, dok se Zlatanović tada nije izjašnjavao o tome. Pored Vučetića i Zlatanovića, optuženi su i vođa navijača Partizana iz Brčkog, Marko Pjanović (28) koji je Radoševića namamio da dođe u kafić na pumpu, kao i njegova devojka Azra Šabanović (22), a oboje su tom prilikom negirali da su pomagali ubicama.